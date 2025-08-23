So viel Elend, so viel Leid – heute wird es ernst #podcast

Heute, am 23. August 2025, erscheint ein Schwarzer Mond – der dritte von vier (!) Neumonden in einer Jahreszeit. In diesen seltenen „Black Moon“-Nächten ist es ganz besonders finster. Astrologen interpretieren den Schwarzen Mond als Symbol für einen Neustart. Zwar habe ich erst heute früh beim Googeln zum ersten Mal von Schwarzen Monden gehört, doch es passte gut zu dem, was ich gestern und heute früh wahrnahm. Schon merkwürdig: Ich erwachte mit dem Gefühl einer Veränderung, googelte „Transformation“ – und nun hoffe ich, dass mein Gefühl von Neubeginn keine Eintagsfliege ist…

Eva’s Geständnisse vom 23. August 2025

