23. August 2025

So viel Elend, so viel Leid – heute wird es ernst #podcast

Heute, am 23. August 2025, erscheint ein Schwarzer Mond – der dritte von vier (!) Neumonden in einer Jahreszeit. In diesen seltenen „Black Moon“-Nächten ist es ganz besonders finster. Astrologen interpretieren den Schwarzen Mond als Symbol für einen Neustart. Zwar habe ich erst heute früh beim Googeln zum ersten Mal von Schwarzen Monden gehört, doch es passte gut zu dem, was ich gestern und heute früh wahrnahm. Schon merkwürdig: Ich erwachte mit dem Gefühl einer Veränderung, googelte „Transformation“ – und nun hoffe ich, dass mein Gefühl von Neubeginn keine Eintagsfliege ist…

Eva’s Geständnisse vom 23. August 2025

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

