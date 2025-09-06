Wenn jemand einer Eva den Mund verbieten will, mache ich nicht mit

Wir leben an einem Ort und in einer Zeit, in der die gesellschaftliche Überschrift lautet „Achtsamkeit“. Pass auf, dass Du durch Deine Worte nicht etwas äußerst, was als diskriminierend wahrgenommen werden könnte, dass Du mit all Deinen ausgesprochenen S(ätzen unsere heutige Demokratie würdigst, dass Du dies nicht tust und das nicht lässt… Sorry, aber so bin ich nicht. Ich lebe von meiner Authentizität. Fühlen, denken, sprechen und tun sind miteinander ein festes Team. Werde ich dem untreu, wird mein Körper krank. Mache ich nicht mit. Heute nutze ich den Podcast, um eine Entscheidung zu treffen. Danke, dass ich zu Euch sprechen darf und dass Ihr mir dabei geholfen habt, diese Entscheidung zu treffen – das bedeutet mir viel.

Eva’s Geständnisse vom 6. September 2025

