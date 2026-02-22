Rituelle Gewalt an Kindern – kann und will ich Opfern helfen? #podcast

Meine Graberei in Recherchen und Stellungnahmen zu den Epstein-Files sind heute früh bei der deutschen Expertin für rituelle Gewalt, Michaela Huber, gelandet. Im YouTube-Interview mit Paul Brandenburg vom 29.10.2025 erläutert die Psychotherapeutin, Beraterin von Justiz- und Polizei-Behörden und Ausbilderin in Traumabehandlung, welche Erkenntnisse sie in ihren über dreißig Jahren Erfahrung mit rituellem Kindesmissbrauch gewonnen hat. Da ich mich die letzten Tage gefragt habe, ob es womöglich wirklich Möglichkeiten gibt, über Rituale Magie auszuüben, war dieses Interview sehr erhellend für mich. Im Anschluss habe ich etwas geschrieben, was ich hier vorlese.

Eva’s Geständnisse vom 22. März 2026

