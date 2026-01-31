Rentnerin Eva hat keine Angst vor Langeweile #podcast

Voller Übermut und Abenteuerlust verliere ich von Tag zu Tag mehr von meiner Angst vor Langeweile. Wenn mich irgendwann kein Auftraggeber mehr beschäftigen will, mache ich eben was Neus! Zwar ist mein jetziges Arbeitsleben sehr komfortabel, doch es geht auch anders. Mir wird nie die Arbeit ausgehen. So, wie sich Hausbesitzer/Innen darauf freuen, nach ihrem Arbeitsleben Tag für Tag an Haus und Garten zu arbeiten, freue ich mich darauf, weiterhin genau das tun zu können, was ich jetzt schon tue: Input tanken, Output schreiben, Menschen begleiten, Tagesstruktur-Disziplin einhalten, abends zufrieden auf den Tag zurückblicken… Nein. Langeweile wird es nie geben. Was soll mir auch schon passieren?

Eva’s Geständnisse vom 31. Januar 2026

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Podcast bei YouTube abonnieren