Epstein: Wegschauen oder recherchieren? Besser, man weiß Bescheid… #podcast

Am 30. Januar 2026 wurden über drei Millionen Dokumente von der US-Justiz freigegeben. Da ich in meiner redaktionellen Arbeit News und Hintergründe in erster Linie über YouTube recherchiere – selbstverständlich mit einem Abonnement, das mich vor Werbeeinblendungen bewahrt –, gelang es mir nicht, die Augen komplett vor dem Unfassbaren zu verschließen. Epstein, Epstein, Epstein – es war schlimm. Gestern, am 13. Februar, gab ich schließlich nach und wagte mich ganz vorsichtig in den Kaninchenbau – ausschließlich über Quellen von erfahrenen Journalisten, denen ich vertraue. Welche Entwicklung ich seitdem gemacht habe, erzähle ich in diesem Podcast – und gebe Tipps, wie man sich ernsthaft dem Thema nähern kann
Eva’s Geständnisse vom 14. Februar 2026
