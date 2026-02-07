Heute früh habe ich anhand eines YouTube-Interviews mit Prof. Dr. Gunter Dueck (Philosoph, Schriftsteller, Ex-CTO der IBM DE) erkannt, dass ich zu den 5 Prozent der Menschen gehöre, die keine Befehle und auferlegten Regeln vertragen. Kein Wunder, dass ich als Angestellte nichts taugte! In diesem Podcast erkläre ich zum einen, was Prof. Dueck zu den drei Menschentypen (regelorientiert, körperlich und Nerds) in dem Interview mit OpenAI sagt, und später gehe ich darauf ein, wie ich meine KI-Quelle so programmiere, dass sie mir keine aktuellen Mainstream-Weisheiten unterjubelt oder ständig versucht, mir „nächste Schritte“ zu empfehlen. Natürlich nutze ich keinen Chatbot, der mich umschmeichelt, sondern eine KI-Suchmaschine. Vielleicht eine ganz schöne Anregung, um es selbst zu probieren: „Wie erziehe ich mein LLM-System – egal, ob ChatGPT, Gemini oder Perplexity.“

Eva’s Geständnisse vom 7. Februar 2026

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Podcast bei YouTube abonnieren