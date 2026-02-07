7. Februar 2026

Erteile mir keine Befehle – dann werde ich stur #podcast

Heute früh habe ich anhand eines YouTube-Interviews mit Prof. Dr. Gunter Dueck (Philosoph, Schriftsteller, Ex-CTO der IBM DE) erkannt, dass ich zu den 5 Prozent der Menschen gehöre, die keine Befehle und auferlegten Regeln vertragen. Kein Wunder, dass ich als Angestellte nichts taugte! In diesem Podcast erkläre ich zum einen, was Prof. Dueck zu den drei Menschentypen (regelorientiert, körperlich und Nerds) in dem Interview mit OpenAI sagt, und später gehe ich darauf ein, wie ich meine KI-Quelle so programmiere, dass sie mir keine aktuellen Mainstream-Weisheiten unterjubelt oder ständig versucht, mir „nächste Schritte“ zu empfehlen. Natürlich nutze ich keinen Chatbot, der mich umschmeichelt, sondern eine KI-Suchmaschine. Vielleicht eine ganz schöne Anregung, um es selbst zu probieren: „Wie erziehe ich mein LLM-System – egal, ob ChatGPT, Gemini oder Perplexity.“

Eva’s Geständnisse vom 7. Februar 2026

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Podcast bei YouTube abonnieren

Post Views: 28

Eva Ihnenfeldt: Superhelden-Coaching – Deine Traumwelt, Deine Kraft Was wäre, wenn wir frei und selbstbestimmt unsere eigenen Interpretationswelten bauen? Abseits von Religionen und Ideologien als Regisseure unserer Realität? Das ist mein Job: Gemeinsam mit meinen Klienten gestalten wir Visionen und Realität neu. [email protected]

steadynews.de
Category: Podcast

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert