Eva und ihr Lebensgeist #podcast

Wäre ich ein Haiku-Dichter, würde ich das, was sich in meinem Leben seit einem halben Jahr verändert hat, mit „Blühender Frühling“ beginnen. Seit ich täglich meine Seelenkräfte-Übungen mache (kostet morgens und abends insgesamt jeweils 15 Minuten Zeit), haben sich viele Dinge verändert, die mich früher eingeschränkt haben. Ich erzähle auch hier, was genau diese sechs Nebenübungen sind, wo man sie (kostenlos) im Web als pdf herunterladen kann, und wie meine persönlichen Erfahrungen damit sind. Nachahmen erwünscht! Am Ende des Podcasts lese ich noch eine kurze Geschichte vor, in der ich ein Zwiegespräch mit meinem Lebensgeist führe. Viel Vergnügen!

Blühender Frühling

zieht in mein Wesen

immerdar

Eva’s Geständnisse vom 18. April 2026

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