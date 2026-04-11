Das Geheimnis um Prof. Jiang, den politischen „Nostradamus“ der heutigen Zeit

Vor rund einer Woche fand ich zufällig ein Video bei YouTube von jemandem, der sich „Prof Jiang“ nennt und in Peking an einer Highschool für junge Chinesinnen und Chinesen, die nach dem Schulabschluss im Ausland studieren, Spieltheorie-Themen in englischer Sprache unterrichtet. Jiang hat im Mai 2024 Ruhm erlangt mit der Veröffentlichung einer Vorlesung auf YouTube. Schon damals hat er den heutigen Irankrieg und seine gigantischen Auswirkungen auf die bestehende Weltordnung prophezeit. Seit einigen Monaten breiten sich seine YouTube-Vorträge aus wie ein Virus.

Man findet die Vorträge mit KI-Übersetzung in vielen Sprachen, natürlich auch auf Deutsch. Er führt Interviews mit prominenten Politikexperten wie Glenn Diesen und Tucker Carlson – überall erfährt er beeindruckende Hochachtung. Ich erzähle hier meine Erfahrungen mit vielen Stunden Prof. Jiang – und was ich persönlich aus seinen Thesen ziehe –, tatsächlich geht es neben Politik auch sehr viel um spirituelle „Spieltheorien“ …

Dieses Video machte Jiang Xueqin 2024 berühmt: https://www.youtube.com/watch?v=7y_hbz6loEo&t=508s

Eva’s Geständnisse vom 11. April 2026

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