Selbstinszenierung: Gelebte Freude oder selbstverliebte Eitelkeit? #podcast

Vor vielen Jahren hatte ich einen Traum, in dem ich den Dalai Lama traf auf einer Veranstaltung in Witten. Ich war (mal wieder) total bekümmert, weil es so viele leidende Menschen gibt auf der Welt, die Hunger haben und frieren – während ich mir Klamotten kaufe, obwohl ich nicht frieren muss – einfach, weil sie mir gefallen. Der Dalai Lama lachte und antwortete: „Die ganze Welt ist eine Bühne. Unser Auftritt auf dieser Bühne bewirkt bei anderen Menschen einen Widerhall. Es ist völlig ok, sich bewusst zu inszenieren. Nur tu mir bitte einen Gefallen: Bevor Du etwas kaufst, probiere es.“ vorher an…“ Diesen Tipp beherzige ich tatsächlich seitdem, und so sind meine geldverschwendenden Fehlkäufe auf fast Null gesunken. den ich miterleben durfte – und natürlich über Selbstinszenierung: Hopp oder Topp?

Eva’s Geständnisse vom 23. November 2024

