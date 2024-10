Geschichte über die analogen Klageweiber – Podcast#

Heute früh habe ich eine Geschichte geschrieben, in der ich mich mit der Realisierung einer Idee beschäftige, die mir seit einigen Tagen durch den Kopf geht. Die Digitalisierung unserer Zeit ist nun so weit fortgeschritten, dass es kaum noch möglich ist, sich dem digitalen Wandel zu entziehen. Ältere Menschen, die versuchen, ohne E-Mail-Adresse und Smartphone zurechtzukommen, haben immer größere Probleme, sich durch das Leben zu bewegen: Bankgeschäfte, Einkäufe, Buchungen, Behördenkommunikation… ohne digitale Anbindung werden die Handlungsmöglichkeiten immer eingeschränkter. In dieser Geschichte male ich mir aus, wie sich alte Frauen zusammengeschlossen haben zu einem „Club der Klageweiber“, die sich dem Ende unserer Mutter Erde zuwenden und um sie trauern.

Eva’s Geständnisse vom 12. Oktober 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören