Systemsprenger: Marina ist langweilig #podcast

Auch heute will ich Euch eine Geschichte vorlesen, die ich beim Frühstück geschrieben habe. Anlass ist ein Besuch im Dortmunder Zoo, der mir gestern wieder einmal gezeigt hat, dass ich kein „Zoo-Typ“ bin. Vor allem die großen Vögel, die in ihren Volieren keinen Raum haben, um die Flügel auszubreiten und zu fliegen, bedrücken mich. Dann habe ich noch geträumt heute Morgen, ich wäre wie eine Wahnsinnige mit meinem alten VW-Käfer durch die Straßen gerast, bis mich ein Hindernis stoppte. Meine Freundin, die neben mir saß, war zu Tode erschrocken. Herauskommen ist nun also diese Geschichte – die Geschichte eines Mädchens, das zur Systemsprengerin wurde…

Evas Geständnisse vom 6. Oktober 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören