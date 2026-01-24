Samstag morgen: Gespräch mit Königin Kleopatra #podcast

Meine Arbeit als Coach und Seelenbegleiter findet immer mehr Wege, meine Klienten zum eigentlichen Heilungsweg ihrer inneren Notlagen zu führen: Der schriftliche Dialog mit sich selbst. Das klassische Tagebuch hält häufig Erinnerungen fest wie eine Auflistung faktischer Ereignisse und deren Bewertung – im inneren Dialog eröffnen sich Erkenntnisse und Lösungswege durch Fragestellungen und Antworten. Ich selbst nutze mehrmals im Monat die Methode, mich mit „Berühmtheiten“ zu unterhalten, die ich durch einen Zufallsgenerator finde. Zunächst begrüßen wir uns zur Eröffnung des Dialogs (ich nutze Google Notizen), dann geht es weiter, ohne dass ich etwas Bestimmtes erreichen will. Ich schreibe, lese, wechsle die Rolle, antworte und lese. Das Geheimnis ist, sich so weit wie möglich in der Gegenwart zu bewegen, dabei Vergangenheit und Zukunft auszublenden. In diesem Podcast lese ich meinen inneren Dialog mit Königin Kleopatra vor, geführt am 24. Januar 2026 morgens beim Frühstück…

Eva’s Geständnisse am 24. Januar 2026

