24. Januar 2026

Samstag morgen: Gespräch mit Königin Kleopatra #podcast

Meine Arbeit als Coach und Seelenbegleiter findet immer mehr Wege, meine Klienten zum eigentlichen Heilungsweg ihrer inneren Notlagen zu führen: Der schriftliche Dialog mit sich selbst. Das klassische Tagebuch hält häufig Erinnerungen fest wie eine Auflistung faktischer Ereignisse und deren Bewertung – im inneren Dialog eröffnen sich Erkenntnisse und Lösungswege durch Fragestellungen und Antworten. Ich selbst nutze mehrmals im Monat die Methode, mich mit „Berühmtheiten“ zu unterhalten, die ich durch einen Zufallsgenerator finde. Zunächst begrüßen wir uns zur Eröffnung des Dialogs (ich nutze Google Notizen), dann geht es weiter, ohne dass ich etwas Bestimmtes erreichen will. Ich schreibe, lese, wechsle die Rolle, antworte und lese. Das Geheimnis ist, sich so weit wie möglich in der Gegenwart zu bewegen, dabei Vergangenheit und Zukunft auszublenden. In diesem Podcast lese ich meinen inneren Dialog mit Königin Kleopatra vor, geführt am 24. Januar 2026 morgens beim Frühstück…

Eva’s Geständnisse am 24. Januar 2026

Eva Ihnenfeldt: Superhelden-Coaching – Deine Traumwelt, Deine Kraft Was wäre, wenn wir dank Streaming, YouTube und Social Media unsere eigenen Interpretationswelten bauen? Abseits von Religionen und Ideologien als Regisseure unserer Realität – selbstbestimmt mit Bedeutung gefüllt? Das ist mein Job: Gemeinsam mit meinen Klienten gestalten wir ihre Realität neu – nicht Fakten entscheiden, sondern die selbstgewählten Interpretationen. So können meine Klienten erkennen, wie großartig sie sind. Die Superhelden-Transformation In meiner Kindheit wurde ich zur Superheldin, um zu überleben. Fantasie rettete mich: unsichtbare Gefährten, Zauberwelten, starke Vorbilder aus dem Fernsehen – mutig, selbstbewusst, unregierbar. Als Einzelkind träumte, malte, schrieb und spielte ich mir ein emanzipiertes Leben mit meinen Barbies zurecht. Ab der Pubertät wurde ich meine eigene Superheldin: halb Heilige, halb Rebellin – mal Mary Poppins, mal Cruella de Vil. In der prozessorientierten Psychologie heißt das: Traumwelten aufbauen. Mein Coaching Heute baue ich mit Klienten Superhelden-Traumwelten. Als „heilige Verbrecherin“ gehe ich auf Augenhöhe: Ich antworte offen auf ihre Fragen zu meinem Leben und zeige Wege in ihre einzigartige Großartigkeit. Erfahrung zeigt: Nicht Geld, Macht oder Liebe machen glücklich – sondern die Überzeugung, ein fantastischer Superheld zu sein. Ob Soldat, Mutter oder Rebellin: Erkenne Deine Kraft, handle danach. Wie wir arbeiten Wir tauchen wie Alice im Wunderland in Deine persönliche Realität: spüren Abenteuer aus, wachsen durch selbstbestimmte Entscheidungen. Formate (Videocalls fallen weg – die schaffen künstliche Distanz) Telefon (mit Protokoll) WhatsApp-Chat Persönliches Treffen (z. B. Café) Honorar Frei vereinbart im Erstgespräch – passend zu Deiner Situation. Bereit für Deine Superhelden-Geschichte? Lass uns starten!

