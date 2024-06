Blockchain-Sicherheit für sensible Bankdokumente

In der heutigen digitalen Welt wird die Sicherung und Verwaltung von Dokumenten immer wichtiger, da eine große Menge an digitalen Artefakten erzeugt wird. Die Ineffizienz von Papierdokumenten und Papierkopien ist in vielen Unternehmen zu spüren. Mit dem Übergang in das digitale Zeitalter und der Nutzung von Dokumentenmanagementsoftware wie KORTO ist die Nachfrage nach robusten, zuverlässigen und sicheren Systemen zur Speicherung und gemeinsamen Nutzung von Dokumenten besonders im Bankensektor enorm gestiegen.

Bild von kalhh auf Pixabay

Herkömmliche Methoden zur Speicherung und Sicherung sensibler Dokumente waren oft anfällig für Verstöße, die zu Betrug und finanziellen Verlusten führten. An dieser Stelle kommt die Blockchain-Technologie als revolutionäres Werkzeug ins Spiel, das die Sicherheit von Bankdokumenten revolutioniert. Diese digitale Transformation des Bankensektors hat zwar zu nahtlosen Transaktionen und personalisierten Dienstleistungen geführt, setzt die Banken aber auch neuen Risiken wie Cyberdrohungen und Datenschutzverletzungen aus.

Was ist eigentlich Blockchain?

Blockchain ist eine Methode für die Aufzeichnung von Informationen, die es schwierig macht, dass das System gehackt oder manipuliert werden kann. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Kette von digitalen ‘Blöcken’, die in einer öffentlichen Datenbank gespeichert werden. Jeder Block enthält eine Liste von Transaktionen, und wenn eine neue Transaktion stattfindet, wird sie zu einem Block hinzugefügt. Sobald ein Block mit Transaktionen gefüllt ist, erhält er einen eindeutigen Code, einen sogenannten Hash, der als digitaler Fingerabdruck dient.

Angenommen, Sie schicken Geld von Ihrem Bankkonto an Ihre Familie oder Freunde. Leider sind diese Arten von Transaktionen anfällig für Manipulationen. Die Entwicklung der Blockchain-Technologie wurde jedoch genau durch diese Schwachstelle vorangetrieben. Die Aufzeichnung von Daten und Transaktionen ist in der Geschäftswelt unerlässlich. Dank der Blockchain wird dieser traditionell langwierige Prozess gestrafft, was eine schnellere Verarbeitung von Transaktionen ermöglicht und sowohl Zeit als auch Geld spart.

Was ist Blockchain-Sicherheit?

Die Verbindung zwischen den Blöcken macht Transaktionen rückverfolgbar und überprüfbar. Da es sich bei der Blockchain um ein verteiltes Netzwerk handelt, speichert jedes System im Netzwerk die exakt gleiche Kopie des Datensatzes. Selbst wenn also jemand versucht, die Datensätze auf einer Kopie zu verfälschen, gibt es zahlreiche andere Kopien, um die manipulierten Daten zu markieren.

Wie kann man Dokumente mit Blockchain sichern und welche Vorteile ergeben sich daraus?

Die Sicherung von Dokumenten mit Blockchain umfasst einen Prozess, der als Hashing bekannt ist. Dabei wird jedes Dokument in einen eindeutigen Hash umgewandelt, der dann in der Blockchain gespeichert wird. Wenn ein Dokument validiert werden muss, wird sein Hash mit dem in der Blockchain gespeicherten verglichen. Stimmen sie überein, gilt das Dokument als authentisch, andernfalls ist es manipuliert worden.

Blockchain bietet erhebliche Vorteile für sichere und effiziente grenzüberschreitende Transaktionen im Bankensektor. In Gegensatz zu herkömmlichen Bankensystemen, die auf Vermittler angewiesen sind, können Banken mit Blockchain ein sicheres Netzwerk für sofortige grenzüberschreitende Transaktionen einrichten und so Kosten senken und die betriebliche Effizienz steigern.

Neben der Erleichterung sicherer Transaktionen erhöht die Blochchain die Sicherheit von Bankgeschäften, indem sie Finanzbetrug und Datenredundanzen ausschließt und gleichzeitig einen transparenten Prüfpad bietet. Aufgrund des Schutzes, den Tausende von Ledgern bieten, ist es äußest schwierig, Daten zu ändern, es sei denn, jeder Netzwerknutzer stimmt der Änderung zu. Dieser robuste Sicherheitsrahmen verhindert den unbefugten Zugriff auf sensible Finanzdaten und mindert das Risiko von Sicherheitsverletzungen und potenziellen finanziellen Verlusten.

Durch die Automatisierung von Bankprozessen und die Verringerung des Potenzials für Cyberangriffe bieten Blockchain-Ledgers den Banken zudem eine effektive Möglichkeit, ihre Abläufe zu rationalisieren, Papierkram und Gemeinkosten zu beseitigen und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.