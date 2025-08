Herr Jobcenter: Ist man dumm, wenn man in Deutschland arbeiten geht?

Ich muss zugeben, dass mich das unten eingebettete Video doch etwas verblüfft. Noch nie zuvor habe ich in dermaßen krasser Direktheit zu hören bekommen, warum man dumm ist, wenn man in Deutschland arbeiten geht (Mittel- und Oberschicht ausgenommen) es sei denn, aus Spaß, Langeweile, Einsamkeit oder für die Ehre. „Wenn Du Familie hast, warum sollst Du arbeiten gehen? Jobcenter hat so viele Vorteile – gerade wenn Du mehrere Kinder hast, brauchst Du mehr als 5.000 Euro Bruttogehalt, damit sich das lohnt.“

Für mich war immer klar, dass Menschen im Hartz-IV-Bezug (heute „Bürgergeld“) seelisch daran krank werden, abhängig von staatlicher Alimentierung zu sein. Doch in den letzten Jahren hat sich anscheinend eine neue Sichtweise und ein neues Selbstverständnis entwickelt, das die beiden jungen Männer im Video ausführlich mit Argumenten darlegen.

Ich bin beeindruckt. Habe auch bei TikTok den Kanal von „@Herr_Jobcenter“ gefunden und mir einige seiner Videos angeschaut, die in der Regel starten mit „Naaaa? Musst Du gerade arbeiten? Mimimi“. Herr Jobcenter, der mit Frau und Kindern gern vom Bürgergeld lebt, erfreut sich an den unzähligen Beschimpfungen, die er in seinen Livestreams sammelt. Diese sorgen für zusätzliche Reichweite – und ich sitze da und bin platt.

Da die beiden jungen Männer in ihrem 19-minütigen Gespräch unfassbar schnell sprechen, habe ich die YouTube-Untertitel aktiviert. Macht zwar auch nicht alles verständlich – aber hilft, um die Vorteile vom Bürgergeld-Bezug nachzuvollziehen. Was für ein liebes, verrücktes Land wir doch sind… Irgendwie rührend.