E-Rezept ab 2024 verbindlich – was muss beachtet werden?

Arztpraxen und Apotheken haben es im Moment nicht leicht. Immer wieder müssen sie erklären, was das E-Rezept ist und ob Menschen, die über keinen Internetanschluss verfügen, nun ein Problem haben (nein, haben sie nicht). Ab dem 1. Januar 2024 sind Ärzte verpflichtet, E-Rezepte auszustellen. Ab April 2024 drohen ansonsten Honorarabzüge. Allerdings gelten diese Regeln zunächst nur für gesetzlich Versicherte. Privat Versicherte müssen sich noch gedulden, bis auch ihnen flächendeckend das E-Rezept zur Verfügung steht.

Sicherheit und Datenschutz

Apotheken verfügen über eine Telematikinfrastruktur (TI), mit der ein sicherer Datenaustausch im Gesundheitswesen gewährleistet ist. Ärzte und Apotheken müssen über elektronische Heilberufsausweise verfügen. Ärzte signieren die Rezepte über diesen Ausweis – Apotheken verarbeiten die Rezepte über den Ausweis.

3 Wege, das E-Rezept einzulösen

Es gibt drei offizielle Wege, um das E-Rezept einzulösen.

1. Über die elektronische Gesundheitskarte (Krankenkassen-Versicherungskarte) kann das Rezept direkt in Apotheken eingelesen werden

2. Das Rezept kann in der Arztpraxis ausgedruckt werden – dann wird es über den dort befindlichen Code in der Apotheke gelesen

3. Mit der offiziellen E-Rezept-App: Allerdings ist das aufwändig, da der Einlösende sich mit einem NFC-fähigen Smartphone und einer sechsstelligen PIN authentifizieren muss

Besuch der Arztpraxis nicht erforderlich

Bei Folgerezepten innerhalb eines Quartals ist es nicht mehr erforderlich, die Arztpraxis aufzusuchen. Anruf oder (je nach Praxisinfrastruktur) Mail/Message reichen. Ein Problem eines solchen E-Rezepts liegt allerdings darin, dass es womöglich noch nicht vom Arzt signiert (unterschrieben) wurde. Man sollte also etwas Geduld mitbringen, da Ärzte häufig warten, bis sie mehrere Rezepte gleichzeitig signieren. Das kann Stunden, aber auch schon mal Tage dauern. Zum Quartalswechsel muss man weiterhin in die Arztpraxis kommen, um die Versichertenkarte einlesen zu lassen.

Verschreibungspflichtige Arzneimittel

Bisher werden nur Rezepte für verschreibungspflichtige Arzneimittel zum E-Rezept. Andere Rezepttypen sind noch nicht umgestellt – auch Rezepte für Betäubungsmittel gibt es noch nicht mit E-Rezept.

90 Prozent der Praxisverwaltungssysteme (PVS) in Arztpraxen verfügen bereits über die E-Rezept-Infrastruktur – einige allerdings noch nicht. Diese sollten bis spätestens April umgerüstet sein, um keine Honorareinbußen zu riskieren.

Quelle heise.de vom 27.12.23

Hier noch ein Video vom 1. Januar 2024, in dem die Apothekerin Maren Torkler sehr ausführlich erklärt, was beim E-Rezept zu beachten ist.