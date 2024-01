Endlich wieder Alltag… #podcast

Gestern Abend saß ich mit Freunden zusammen und schwärmte davon, wie froh ich bin, dass der Alltag wieder zurück ist. Einer meinte: „Ich bin immer wieder ganz überrascht, wie gerne Ihr Älteren Gewohnheiten und Strukturen habt!“ „Ja“, meinte ich, „Strukturen und feste Rhythmen geben mir Sicherheit. Ich liebe das Weckerklingeln am Morgen, meine ruhige Stunde beim Immer-gleich-Frühstück, ich liebe es, im Bett bei meinem Lieblingsbuch einzuschlafen. Das gibt mir die Beruhigung, dass ich noch lebe“. In diesem Podcast erzähle ich noch einiges mehr davon, was mir Alltag bedeutet, was mir Menschen bedeuten, was mir leben an und für sich bedeutet. Viel Spaß!

Eva’s Geständnisse vom 6. Januar 2024

