Gold verkaufen: Worauf sollte man achten?

Viele Menschen kennen die Situation: Sie erben Goldschmuck oder entdecken Zahngold im Keller und fragen sich, ob es nicht möglich ist, diese „Schätze“ zu Geld zu machen. Heutzutage gibt es viele Anlaufstellen, die sich auf diesen Bereich fokussiert haben. Sie werben und sprechen Privatpersonen an, die ihr Budget aufbessern und sich gleichzeitig ihrer „Altlasten“ entledigen möchten.

Aufgrund der großen Anzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten stellt sich jedoch unweigerlich die Frage, worauf diejenigen, die Gold verkaufen möchten, achten sollten. Die folgenden Abschnitte setzen sich mit genau diesem Thema auseinander und zeigen, dass es sich manchmal durchaus lohnen kann, nicht vorschnell zu agieren und stattdessen bis zum perfekten Verkaufszeitpunkt abzuwarten.

Ein seriöser Händler als erster Ansprechpartner

PayPal.me/FelixMittermeier auf Pixabay

Wer sich für Gold verkaufen in Oldenburg interessiert, sollte bei der Suche nach dem passenden Händler keine Kompromisse eingehen. Faktoren, die immer gewährleistet sein sollten und die die Basis für ein vertrauensvolles Verhältnis schaffen, sind unter anderem:

eine gute Erreichbarkeit

ein transparentes Vorgehen

die Bereitschaft, Rückfragen zu beantworten

umfangreiches Know-How und Erfahrung.

Diejenigen, die einen seriösen Ankäufer für ihr Gold gefunden haben, profitieren zudem in der Regel auch von einer überzeugenden Flexibilität. Hierbei ist es dann in der Regel vollkommen unerheblich, ob es darum geht, Goldschmuck, Zahngold oder Altgold zu verkaufen: Die Experten sind dazu in der Lage, die jeweilige Ausgangssituation (und natürlich auch den Zustand der Ware) neutral zu beurteilen. Demensprechend lohnt es sich heutzutage, mit Hinblick auf alle Gegenstände, in deren Zusammenhang Gold eingesetzt wurde und bei denen eine entsprechende Verkaufsabsicht vorliegt, Rücksprache mit einem verlässlichen Anbieter zu halten.

Im Vorfeld Preise – zumindest grob – recherchieren

Eine grobe Preisrecherche kann denjenigen, die Gold verkaufen möchten, dabei helfen, den Wert der entsprechenden Gegenstände noch ein wenig besser einzuschätzen. Auch, wenn es für die letztendliche Beurteilung einen Fachbetrieb braucht, ist es auf diese Weise möglich, sich einen groben Überblick zu verschaffen. Wichtige Details, die hierbei auf keinen Fall vernachlässigt werden sollten, ist der Goldanteil und das Gewicht.

Zudem gilt es immer auch, den tagesaktuellen Goldpreis pro Gramm zu kennen. Dieser lässt sich im Internet auf einschlägigen Seiten nachlesen.

Goldver- und -ankauf: Oft unkomplizierter als gedacht

Das Ankaufen von Gold beziehungsweise der Verkauf der entsprechenden Waren gestaltet sich – mit einem professionellen Partner an der Seite – vollkommen unkompliziert.

Im Gegensatz zum Internet Ankauf, bei dem die entsprechende Ware eingeschickt und dann erst bewertet wird, profitieren private Goldverkäufer beim Verkauf im Laden von dem guten Gefühl, alle Schritte rund um Bewertung und Co. direkt nachvollziehen zu können. Zudem entfallen hier auch die Versandkosten.

Sollte man zusätzlich auf einen Gutachter setzen?

Leider lässt sich diese Frage nur schwer beantworten. Diejenigen, die einen Goldankäufer gefunden haben, der ihr Vertrauen gewonnen hat, und vor allem auch dann, wenn es darum geht, nur eine geringe Menge an Gold zu verkaufen, lohnt es sich in der Regel nicht wirklich, einen Gutachter zu konsultieren.

Wurde der Verkäufer in spe jedoch von Jetzt auf Gleich mit einem etwas umfangreicheren „Goldsegen“, zum Beispiel im Rahmen einer Erbschaft, überrascht, gelten gegebenenfalls andere Regeln.

Vor allem dann, wenn sich der Nachlass aus vielen verschiedenen Arten von Accessoires und Goldschmuck oder Sammlermünzen zusammensetzt, kann es durchaus ratsam sein, das Ganze im Vorfeld bewerten zu lassen, um gegebenenfalls noch etwas selbstsicherer in die Verkaufsverhandlungen eintreten zu können.

Warum und wann lohnt es sich, Gold zu verkaufen?

Die Goldpreise sind Schwankungen ausgesetzt. Dementsprechend lohnt es sich definitiv, sich vor dem geplanten Goldverkauf mit den tagesaktuellen Preisen auseinanderzusetzen und gegebenenfalls zu warten (oder schnell aktiv zu werden).

Grundsätzlich lohnt sich ein Verkauf unter anderem dann, wenn das Gold ansonsten nicht zum Einsatz kommt und lediglich in der Schublade aufbewahrt wird. Manche Menschen nutzen den Goldankauf unter anderem auch, um einer bestehenden Altersarmut ein Stückweit entgegenzuwirken.

Zu guter Letzt muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob der emotionale Wert, den er mit Goldketten und Co. verbindet, die Angebotspreise übersteigt oder nicht. Dieser Faktor ist besonders wichtig für die persönliche Zufriedenheit, wird im Rahmen der neutralen Bewertung eines Fachmanns allerdings nicht berücksichtigt.