Podcast: Bahnmitarbeiter erklärt, warum das Informationsnetz der Deutschen Bahn seit 2022 so schlecht geworden ist

Liebe Bahnfahrer/Innen: Haben Sie sich auch schon gewundert, wenn Sie am Gleis geduldig auf Ihre Bahn warten und die Anzeige keine Störungen anzeigt – aber die Bahn kommt einfach nicht? Irgendwann sehen Sie dann auf der Anzeige, dass der Zug, der schon vor 30 Minuten losfahren sollte, leider ersatzlos ausgefallen ist? Oder wenn zwei Minuten vor der geplanten Ankunft eine freundliche Herrenstimme verlauten lässt, dass dieser Zug heute an einem anderen Gleis hält – und alle Wartenden wie auf der Flucht die Treppe herunterstürmen, um noch früh genug dieses andere Gleis zu erreichen?

Und kennen Sie den wohlmeinenden Tipp, dass Sie Ihre Bahn-App am besten täglich aktualisieren, da sie dann zuverlässiger funktionieren soll? In dem hier verlinkten Podcast erklärt ein Bahnmitarbeiter, woran es liegt, dass das Informationsnetz seit 2022 so schlecht funktioniert.

Bild von wal_172619 auf Pixabay

In dem Manova-Podcast erzählt ein langjähriger Bahnmitarbeiter, der in der Mobilitätsservice-Zentrale arbeitet, warum das Bahn-Informationsnetz mit der DB-Navigator-App, den Lautsprecherdurchsagen und Anzeigetafeln an den Bahnhöfen so schlecht funktioniert. Verantwortlich für die Fahrgast-Informationen ist die zentrale Steuerung der Fahrgastinformationen – das Regelwerk IRIS (International Railway Industry Standard) – in das sämtliche relevanten Lieferanten ihre Daten einspeisen müssen. Weltweit nutzen mehr als 2.200 Unternehmen diese IRIS-ISO-Zertifizierung.

Die autonomen Lautsprecheranlagen in den Bahnhöfen wurden hingegen vielerorts entfernt, sodass zum Beispiel auch keine aktuellen Durchsagen erfolgen können wie bei einem vermissten Kind oder einem anderen Notfall. Die Mitarbeiter haben häufig genau wie die Fahrgäste nur noch die Informationen des DB-Navigators aus IRIS, und leider keinen Zugang mehr zu der Möglichkeit, die aktuellen Standorte der Bahnen intern abzurufen.

Die Stimme der Lautsprecherdurchsagen stammt an allen Bahnhöfen von immer demselben Schauspieler und Synchronsprecher, den die Bahnmitarbeiter „Heiko“ nennen. Es gibt unzählige Stimmproben von Heiko als Vorlage, sodass alle Informationen stimmlich wiedergegeben werden können.

Im Podcast wird auch noch über die Verzweiflung und Wut der Fahrgäste gesprochen, aber auch über eine Unternehmensatmosphäre, die den ganzen Ärger für die Mitarbeiter erträglicher macht.

Der erfahrene Bahnmitarbeiter in diesem Podcast tritt anonym auf – mit verzerrter Stimme. Ein sehr interessantes Interview, das Bahnfahrern hilft, zu verstehen, warum die Bahnhofsdurchsagen und Informationen in der Bahn-App so unzuverlässig – und häufig veraltet sind.

Podcast vom 3. Oktober 2024: Am Bahngleis

https://www.manova.news/artikel/am-bahngleis