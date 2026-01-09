9. Januar 2026

Übungsleiterpauschale 2026: pädagogisch, pflegerisch oder künstlerisch ehrenamtlich bis 3.300 Euro im Jahr

Die Bezeichnung Übungsleiterpauschale ist verwirrend. Diese stammt aus Zeiten, als es sich dabei grundsätzlich zum das ehrenamtliche Engagement als Trainer/in (pädagogische Tätigkeit) in einem Sportverein handelte. Heute können auch Pfleger, Erzieher, Musiker und Ausbilder für ihr Engagement ehrenamtlich entlohnt werden, wenn die Tätigkeit bei einer gemeinnützigen, kirchlichen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaft ausgeübt wird. 

Übungsleiterpauschale 2026 – bis 3.300 Euro jährlich (275,00 Euro monatlich) 

Für welche Organisationen können Übungsleiter ehrenamtlich tätig sein? 
Für gemeinnützige Körperschaften (Vereine, Verbände), die in der Abgabeordnung (AO) einen der aufgelisteten gemeinnützigen Zwecke verfolgen (Paragraf 52 AO)

Welche ehrenamtlichen Tätigkeiten sind möglich?
Die Tätigkeit muss in einem ideellen Bereich erfolgen – also der Förderung eines gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecks dienen. Dazu zählt jeder Tätigkeit, die den Zweck des gemeinnützigen Vereins dient.

Beispiele für Tätigkeiten, die mit  Übungsleiterpauschale vergütet werden dürfen
Arbeit in Alten- und Pflegeheimen; Sportvereine; Jugendhilfe; Religionsgemeinschaften; Werkstätten für behinderte Menschen: Dozenten- und Ausbildertätigkeiten 

Bild von Quang Vu Ngoc auf Pixabay

Die Voraussetzung der Nebenberuflichkeit bedeutet als Richtwert
Auf das Jahr umgerechnet maximal 13 – 14 Stunden wöchentlich. Bei mehreren Übungsleitertätigkeiten werden die Stunden und die Vergütung bis zur Grenze der 3.300 Euro-Pauschale zusammengerechnet 

Sportvereine und andere gemeinnützige Vereine
Auch Vorstandsmitglieder und Vereinsmitglieder können die Übungsleiterpauschale erhalten

Auszahlunsvorgaben jährlich
Die Vergütungen können monatlich, vierteljährlich oder jährlich ausgezahlt werden – oder je nach Projekt – sie dürfen nur nicht die Maximalzwiten- und Beträge überschreiten 

Angaben in der Steuererklärung
Für die Steuererklärung gelten dieselben Anlagen wie für die Ehrenamtspauschale. Die Pauschale ist als Einnahme anzugeben, wird aber keiner bestimmten Einkunftsart zugeordnet. Übungsleiterpauschalen und Ehrenamtspauschalen können kombiniert werden  

Festangestellte und Übungsleiterpauschale
Festangestellte in Vollzeit können ebenfalls eine Tätigkeit mit Übungsleiterpauschale ausüben, wenn diese unter die oben genannten Voraussetzungen fällt. 

  • Für eine Tätigkeit mit Übungsleiterpauschale muss man den Arbeitgeber nur dann um Erlaubnis fragen, wenn es eine entsprechende Klausel in Arbeitsvertrag gibt. 
  • Falls die Tätigkeit in Konkurrenz zum Hauptjob steht oder die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, kann der Arbeitgeber Einspruch erheben 
  • Bis zu der jährlichen Einnahmengrenze von 3.300 Euro sind die Einnahmen mit Übungsleiterpauschale steuer- und sozialversicherungsfei. Die Einnahmen können zusätzlich zum Hauptgehalt stehen

Grundsicherungsempfänger und Übungsleiterpauschale
Auch für das Bürgergeld/ für Grundsicherung kommt es im Grundsatz auf die im jeweiligen Bewilligungszeitraum erzielten Einnahmen an.

Eine einmalige Auszahlung bleibt bis zur privilegierten Höchstgrenze von 3.300 Euro jährlich anrechnungsfrei, während ein darüber hinausgehender Betrag nach den üblichen Einkommensfreibeträgen des SGB II teilweise als Einkommen angesetzt wird. Bis zur jeweils gültigen Übungsleiterfreibetragsgrenze bleiben sie als zweckbestimmte Einnahme grundsätzlich anrechnungsfrei, sofern es sich tatsächlich um eine begünstigte nebenberufliche Tätigkeit handelt

Quelle: Deutsches-Ehrenamt.de: Die Übungsleiterpauschale – das Wichtigste auf einen Blick

Post Views: 23

Eva Ihnenfeldt: Superhelden-Coaching – Deine Traumwelt, Deine Kraft Was wäre, wenn wir dank Streaming, YouTube und Social Media unsere eigenen Interpretationswelten bauen? Abseits von Religionen und Ideologien als Regisseure unserer Realität – selbstbestimmt mit Bedeutung gefüllt? Das ist mein Job: Gemeinsam mit meinen Klienten gestalten wir ihre Realität neu – nicht Fakten entscheiden, sondern die selbstgewählten Interpretationen. So können meine Klienten erkennen, wie großartig sie sind. Die Superhelden-Transformation In meiner Kindheit wurde ich zur Superheldin, um zu überleben. Fantasie rettete mich: unsichtbare Gefährten, Zauberwelten, starke Vorbilder aus dem Fernsehen – mutig, selbstbewusst, unregierbar. Als Einzelkind träumte, malte, schrieb und spielte ich mir ein emanzipiertes Leben mit meinen Barbies zurecht. Ab der Pubertät wurde ich meine eigene Superheldin: halb Heilige, halb Rebellin – mal Mary Poppins, mal Cruella de Vil. In der prozessorientierten Psychologie heißt das: Traumwelten aufbauen. Mein Coaching Heute baue ich mit Klienten Superhelden-Traumwelten. Als „heilige Verbrecherin“ gehe ich auf Augenhöhe: Ich antworte offen auf ihre Fragen zu meinem Leben und zeige Wege in ihre einzigartige Großartigkeit. Erfahrung zeigt: Nicht Geld, Macht oder Liebe machen glücklich – sondern die Überzeugung, ein fantastischer Superheld zu sein. Ob Soldat, Mutter oder Rebellin: Erkenne Deine Kraft, handle danach. Wie wir arbeiten Wir tauchen wie Alice im Wunderland in Deine persönliche Realität: spüren Abenteuer aus, wachsen durch selbstbestimmte Entscheidungen. Formate (Videocalls fallen weg – die schaffen künstliche Distanz) Telefon (mit Protokoll) WhatsApp-Chat Persönliches Treffen (z. B. Café) Honorar Frei vereinbart im Erstgespräch – passend zu Deiner Situation. Bereit für Deine Superhelden-Geschichte? Lass uns starten!

steadynews.de
Category: Recht & Geld

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert