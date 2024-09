Wasserverbrauch regulieren – mit einfachen Maßnahmen

Die Bezeichnung Trinkwasser definiert jedes Wasser, das zum Trinken sowie zur Zubereitung von Getränken und Speisen verwendet wird. Wasser ist das am meisten kontrollierte Lebensmittel. Im Haushalt wird die aus dem Wasserhahn strömende Flüssigkeit für verschiedene Zwecke eingesetzt.

Trinkwasser aus dem Wasserhahn ist nachhaltig

In Deutschland kann Trinkwasser, auch Leitungswasser genannt, bedenkenlos konsumiert werden. Wasser aus dem Wasserhahn zu verwenden schont den Geldbeutel und die Umwelt. Für die Umwälzung von Trinkwasser sorgt eine Zirkulationspumpe, deren Funktion darin besteht, Trinkwasser durch die Rohre zu befördern und das Rohrsystem konstant in Bewegung zu halten. Bleibt das Wasser in der Leitung in Bewegung, sinkt das Risiko für Verunreinigungen und Bakterienwachstum.

Bild von Luis Wilker WilkerNet auf Pixabay

So fließt mithilfe einer Zirkulationspumpe Trinkwasser in hoher Qualität aus dem Wasserhahn. Durch den Einsatz der Pumpe wird das Wasser mit wenig Energie unter Druck gehalten und gelangt rasch an die Stellen, an denen es benötigt wird. In gewerblich genutzten Gebäuden mit schwankendem Trinkwasserbedarf (Büros, Hotels), sorgt der Einsatz einer Zirkulationspumpe dafür, dass jederzeit warmes Wasser verfügbar ist. Außerdem fließt kaltes Wasser nicht ungenutzt in den Abfluss, sondern wird beim Durchfließen der Wasserleitungen wieder erwärmt. Zirkulationspumpen ermöglichen somit die sofortige, effiziente Verfügbarkeit von Warmwasser. Insbesondere in größeren Häusern werden dadurch Energie und Zeit gespart.

Wassersparen im Alltag

In großen Bauwerken mit mehreren Etagen kann es ohne Pumpe lange dauern, bis das Wasser von der Heizung zum Wasserhahn gelangt. Häufig wird eine Zirkulationspumpe aufgrund der zu erwartenden Wassereinsparung installiert. Tatsächlich sinkt der Wasserverbrauch, wenn das kalte Wasser nicht erst aus der Leitung gespült werden muss, bevor Warmwasser verfügbar ist. Zudem geben die Wasserrohre, durch die das Wasser gepumpt wird, Wärme ab und dienen dadurch als zusätzliche Wärmequelle. Der wärmende Effekt macht sich vor allem in kleinen Räumlichkeiten wie dem Badezimmer durch wohlige Wärme bemerkbar. Damit es im Bad schön warm ist, ist darauf zu achten, dass die Zirkulationspumpe richtig eingestellt ist.

Wird das Gerät nicht effizient betrieben, verbraucht die Pumpe unnötig Energie. Des Weiteren sollten die Rohre gut isoliert sein, um erhöhten Energieverbrauch und gleichzeitigen Wärmeverlust vermeiden. Sinkende Niederschlagsmengen und steigende Temperaturen führen dazu, dass Wassersparen im Alltag empfohlen wird. Geräte mit hohem Wasserverbrauch wie Waschmaschine und Geschirrspüler sollten daher immer voll beladen werden. Durch Duschen statt Vollbad kann viel Wasser eingespart werden. Für die Gartenbewässerung ist Regenwasser ebenso gut geeignet. Dieses kann im Bottich gesammelt und zum Gießen genutzt werden.