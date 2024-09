Die Henkersmahlzeit: Gerechtigkeit oder „Was geht mich das an?“ #podcast

Heute früh habe ich eine kleine Geschichte geschrieben, die ich am Ende dieses Podcasts vorlese. In dieser kleinen Geschichte geht es darum, was ich mir wünschen würde, wenn ich einen Wunsch freihätte. Vorher erzähle ich von Gerechtigkeit, Anspruchsdenken, eisiger Kälte und glühendem Mitgefühl. Ich selbst bin hin- und hergerissen zwischen dem kühlen „Wo liegen meine Interessen?“ und dem flehenden „Es tut mir so leid für die, die so leiden müssen“. Ich erzähle auch noch von einem Menschen, der kein Anspruchsdenken hat, weil er meint, kein solches Denken verdient zu haben. Wow!

Eva’s Geständnisse vom 14. September 2024

