Weihnachtsgeschenke in letzter Minute unter 20 Euro

In vielen Familien wird zu Weihnachten verabredet, dass nur die Kinder etwas geschenkt bekommen. Aber irgendwie ist es doch schön, eine Kleinigkeit auszupacken, oder? Schließlich lebt in jedem Erwachsenen auch noch das innere Kind, und ein kleines Geschenk ist wie eine „materialisierte Umarmung“ – ein kleines „Hab Dich lieb“. Auch das beleibte Wichteln bietet die Gelegenheit, eine Freude zu machen. Doch was soll man schenken, was auch wirklich Freude macht? Hier ein paar Ideen für rund 20 Euro:

Geschenke in unserer Zeit sind deshalb so schwierig geworden, weil wir alle sehr genau unseren persönlichen Geschmack kennen. Kleidung, Schmuck, Wohnaccessoires, Bücher, Spiele, CD’s, DVD’s, Süßigkeiten…. sehr häufig landen diese Dinge im Schrank, ohne je benutzt oder verzehrt zu werden, weil sie ganz einfach nicht den Geschmack des Beschenkten treffen.

Gutscheine schenken?

Die meisten Deutschen schenken Gutscheine. Leider werden diese sehr häufig nicht eingelöst. Das freut zwar die Anbieter von Gutscheinen, aber führt beim Beschenkten womöglich zu einem schlechten Gewissen („Mist, ich muss ja noch den Gutschein einlösen“).

Wie wäre es mit folgender Alternative: Das liebevolle Geldgeschenk

Der Schenkende legt einen 10- oder 20-Euro-Schein in eine Weihnachtsgrußkarte. Zu den lieben Wünschen wird die Bitte hinzugefügt, irgendwann ein Foto bei WhatsApp zu schicken, welchen Wunsch man sich damit erfüllt hat (z.B. ein Essen im Restaurant oder ein Kosmetikprodukt…) So hat der Beschenkte einen Anreiz, sich wirklich bewusst etwas zu gönnen – und der Schenkende freut sich, wenn er das Foto erhält.

Es geht also darum, Geschenke zu finden, die den Beschenkten erfreuen, ohne ihn mit schlechtem Gewissen aufzutanken. Neben dem Geldgeschenk kommen mir noch folgende Ideen bis maximal 20 Euro, die man einpacken kann. So hat das kleine Kind in uns die Freude der Überraschung, die beim Geldgeschenk fehlt.

Geschenkideen bis 20 Euro

Kerzen sind sowohl für Männer als auch für Frauen gut im Winter. Nur mit Duftkerzen wäre ich vorsichtig. Viele Menschen mögen kein Raumaroma – und selbst wenn doch, ist es ein Glücksspiel, den richtigen Duft zu treffen. Im Online-Handel gibt es unzählige Kerzen zur Auswahl, auch sehr individuelle Exemplare. Wichtig ist nur, dass sie vernünftig abbrennen können, damit sie nicht als „Stehrümchen“ in der Vitrine landen. Kerzen sind zum Brennen da, Staubfänger sind eher lästig

So, ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen. Wichtig ist noch, dass man online früh genug bestellen sollte. Wer bis zum 20.12. wartet, hat wahrscheinlich ein echtes Problem…

Und nun, wie versprochen, der 15-Minuten-TED-Vortrag, wie man ganz schnell eine Comic-Figur auf die Karte oder das Geschenk zeichnen kann mit einem Edding – auch wenn man absolut nicht zeichnen kann (Untertitel auf Deutsch bei „Untertitel“)