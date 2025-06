Neuer Google-Diebstahlschutz für Android-Handys: Schutz vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Laut einer Umfrage von Bitkom wurden schon mehr als ein Fünftel der Deutschen Opfer eines Smartphone-Diebstahls. Nun hat Google im Mai 2025 noch einen weiteren Dienstahlschutz für Android-Handys angekündigt: Der Factory Reset Protection (FRP) wird mit Android 16 weiter verstärkt, so dass Diebe das gestohlene Smartphone höchstens noch als „Briefbeschwerer“ verwenden können. Das Zurücksetzen auf Werkeinstellungen und die Übergabe an einen neuen Nutzer über das Einsetzen einer anderen SIM-Karte wird ab Juni 2025 (Freigabe von Android 16) bei Aktivierung des FRP laut Google unmöglich. heise.de Google will gestohlene Android-Smartphones unverkäuflich machen Weitere Maßnahmen zum Dienstahlschutz:

Die IMEI des Android-Smartphones notieren: Die 15-stellige IMEI-Nummer lässt sich mit dem Code *#06# in der Telefonapp öffnen. Man kann die Nummern per Screenshot als Foto speichern und abseits vom Smartphone aufbewahren (zum Beispiel bei Google Drive). Diese Nummer ist wichtig, um den Dienstahl bei der Polizei zu melden. Mit der IMEI kann der Mobilfunkanbieter die SIM-Karte aus der Ferne sperren. Die wichtige Displaysperre einrichten: Um das Smartphone für den Dieb oder Finder mit Eurer SIM-Karte unattraktiv zu machen, ist die Bildschirmsperre unabdingbar. Diese wird schon bei der Ersteinrichtung des Smartphones aktiviert. Solltet Ihr diese deaktiviert haben, unbedingt wieder aktivieren. Entweder Ihr nutzt einen Code, oder einen Fingerabdruck, oder Gesichtserkennung. Die Standortermittlung sollte aktiviert sein: Wenn Ihr die Standortfreigabe aktiviert habt, könnt Ihr über „Mein Gerät finden/ Find Hub“ den derzeitigen Standort des Smartphones orten – zum Beispiel vom Laptop aus oder vom Smartphone eines Freundes. Ihr könnt sogar über „Mein Gerät finden“ einstellen, dass Eure Geräte gefunden werden, wenn diese offline sind. Eure Ortungs-Dienste sind geschützt durch eine PIN oder ein Passwort, das Ihr selbst bei Google festgelegt habt.

Weitere Tipps zum Dienstahlschutz für Android-Geräte hier bei t3n: 7 Tipps, Android-Smartphones vor Dieben zu schützen – und eine Checkliste, falls es schon gestohlen wurde