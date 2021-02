Das ist eine interessante Änderung bei WhatsApp, die uns bald zur Verfügung steht. Mit einer Logout-Funktion können sich WhatsApp-User unkompliziert für einige Zeit aus der App abmelden. Bisher konnte man nur in den Geräte-Einstellungen sämtliche WhatsApp-Benachrichtigungen abstellen, konnte Gruppen-Nachrichten stumm schalten – oder gleich komplett WhatsApp deinstallieren auf dem Smartphone. Außerdem kann WhatsApp bald auf bis zu vier Geräten genutzt werden – auch wenn das Smartphone gerade nicht mit dem Internet verbunden ist.

Der WhatsApp Messenger und das Facebook-Universum

WhatsApp hat ja so Einiges vor in der nächsten Zeit: Mit den geänderten Nutzungsbedingungen wird wahrscheinlich für die User eine Zeit anbrechen, in der sämtliche Facebook-Dienste stärker miteinander vernetzt sind. Ob es sich um Storys dreht bei Facebook, Instagram und WhatsApp (Statusmeldungen), ob es um Werbeeinblendungen geht – oder um die Verhinderung von Fake-News oder anderen gefährliche Nachrichten – auch mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp muss sich der Mutterkonzern mit all seinen Produkten sämtlichen kooperierenden Staaten gegenüber seiner politischen und gesetzesgebundenen Verantwortung stellen.

WhatsApp-Meta-Daten können wertvolle Hinweise über das Kommunikationsverhalten der Nutzer geben – und kriminelle Projekte will auch die EU rasch und konsequent verfolgen können.

Quelle: HNA vom 24.02.21