Konzert „ELIAS“ von Mendelssohn-Bartholdy im November 2023. Witten, Werl und Hemer

Drei Chöre, 120 Sängerinnen und Sänger, das Musica antiqua Markiensis Orchester und vier großartige Solistinnen und Solisten – das erwartet uns im November 2023 im Ruhrgebiet, im nördlichen Sauerland – und im Wallfahrtsort Werl. Warum sollte man eine der drei Aufführungen besuchen? Was hat Felix Mendelssohn-Bartholdy mit diesem dramatischen Oratorium geschaffen? Was hat diese musikalisch leidenschaftliche Verehrung des Propheten Elia aus dem Alten Testament heute noch für eine Bedeutung für uns?

Im Elias nimmt der Chor neben den Solo-Parts eine zentrale gestaltende Rolle ein. Bei der Uraufführung 1846 in Großbritannien gab es sage und schreibe 300 Mitwirkende. Es ist vor allem der Kirchenmusikdirektorin und Kantorin Meike Pape aus Hemer zu verdanken, dass es möglich wurde, 2023 drei Chöre zusammenzubringen, die viele Monate lang das Meisterwerk in wöchentlichen Einzelproben sowie mehreren Gemeinschaftswochenenden einzustudieren. So erwartet die Konzertbesucher eine gigantische Aufführung, die Felix Mendelssohn-Bartholdy sicher freuen würde.

Elia, Prophet Jahwes und Vorkämpfer des Monotheismus

Elia kämpft als Prophet Jahwes entschieden dafür, dass das Volk Israel sich vom Baalkult abwendet und sich wieder zum alleinigen Herrscher über Himmel und Erde bekennt. Er muss vieles erleiden, bis der Sieg errungen ist und Elia im Himmelswagen in den Himmel entrückt wird.

Wie wir es aus dem Alten Testament kennen, gibt es viel Blut, Verzweiflung, Zorn, Zerstörung und Reue, bis die Israeliten erneut Jahwe als dem einzigen Gott folgen. Der Chor in „Elias“ nimmt in dem Oratorium verschiedene Rollen ein: Das Volk, die Baal-Priester, die Israeliten. Gerade diese Rollenwechsel sind ein Genuss, ebenso wie die leidenschaftliche Vielfältigkeit der Musik.

Elias: Drei NRW-Aufführungen im November 2023

So., 12. November in Witten (bei Dortmund, Hagen, Bochum) um 17.00 Uhr in der Johanniskirche

Sa., 18. November in Werl (Kreis Soest) um 19 Uhr in der Basilika

So., 19. November in Hemer (nördliches Sauerland) um 17 Uhr in der Christkönig Kirche

