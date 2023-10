Lebensmittel für schöne Haut? Wie wir uns in Selbstliebe pflegen und schützen können

Die Haut ist das größte Sinnes-Organ unseres Körpers. Unsere Haut ist auch unsere Schutzhülle in Abgrenzung und Verbindung mit der Außenwelt. Unsere Haut ist ein Ausscheidungsorgan, ein Regulationssystem, ein Kommunikationssystem in Verbindung zu allen Organsystemen. Was ebenfalls sehr wichtig ist: Unsere Haut strahlt unsere Attraktivität aus, unsere Jugend, unsere „Reinheit“ und unsere Vitalität.

Welche Lebensmittel sind gut für die Haut?

Bild von Seksak Kerdkanno auf Pixabay

Jede Haut ist anders. Bei der Wahl von hautstärkenden Lebensmitteln ist es unumgänglich, viel zu recherchieren und zum Beispiel auch Tests im Web zu nutzen, um herauszufinden, wie eine ideale Ernährung aussähe, wenn wir Rücksicht nähmen auf unsere Konstitution, unser Temperament – auf Lebensphase, Physiognomie und weitere Lebensumstände.

Die Haut wird auch Körperdecke genannt. Eine schöne Vorstellung, dass sie uns schützt mitsamt ihren Sonderbildungen und Drüsen. Sie ist verantwortlich für die Wahrung unseres inneren Gleichgewichts, verfügt über vielfältige Anpassungs- und Abwehrmechanismen.



Tastsinn, Temperaturempfindungen, sinnliche Wahrnehmungen – und natürlich die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, sind das, was unsere Haut als Organ für uns leistet. Wie können wir überhaupt soziale und emotionale Kontakte knüpfen, wenn wir hautlos leben? Sind Liebesempfindungen möglich ohne Haut



Gesellschaftlich wichtig ist die soziale Funktion unserer Haut. Schönheit, soziale Zugehörigkeit, Abgrenzung zu anderen Menschen werden viel über die Haut kommuniziert. Gerade in der heutigen Zeit mit der vielfältigen medialen Selbstdarstellung versuchen die Menschen, mit ihrer Außenhülle eine repräsentativ gestaltete Oberfläche aufzubauen und für ihre Ziele und Erfolge einzusetzen.

Neben einer wirksamen kosmetischen und nährende Pflege der Haut von außen ist es wichtig, eine schöne Haut dadurch zu ermöglichen, dass man diesem gigantischen, viel belasteten Organ gute Pflege von innen bietet. Immerhin ist die Haut nach Niere und Blase, nach Darm und Lunge das vierte Ausscheidungsorgan. Alle giftigen und nicht verwertbaren Stoffe müssen vom Körper ausgeleitet werden. Kein Wunder, dass unsere repräsentative Visitenkarte „Haut“ auch schnell entlarvt, wo wir nachlässig oder selbstzerstörerisch handeln an uns selbst.

Lebensmittel

Allein das Vitamin-Thema ist ausgesprochen komplex bei der fürsorglichen Ernährung unserer Haut. Jeder Mensch ist anders, es gibt keine allgemeingültigen Ernährungspläne. Doch es lohnt sich, Recherchen zum Rätsel der idealen Ernährung aufzunehmen. Der athletische Typ braucht eine andere Ernährung als der Mensch mit zartem Körperbau. Männer sind anders als Frauen, Kinder wachsen heran und brauchen eine Ernährung, die sie glücklich macht – aber auch, die sie gesund und stark ihre vielfältigen Herausforderungen bewältigen hilft.

Vitamine einsetzen – mit Lebensmitteln für schöne Haut

Vitamin A schützt und erneuert Haut- und Schleimhautzellen. Beta-Carotin schützt vor Sonnenlicht und oxidativen Stress. Vitamin C kräftigt das Bindegewebe und regelt den Feuchtigkeitshaushalt. Vitamin B2 Mangel kann zu Hautrötungen führen. Zink unterstützt unter Anderem bei der Wundheilung – und Omega-3-Fettsöuren sind Bestandteil der Zellmembranen und somit wichtig für eine geschmeidige Haut



Es lohnt sich, einen individuellen Lebensmitteplan zu erstellen, um die Haut mit Freude und Appetit so gut zu ernähren, als wäre sie unser eigenes Kind. Lebensmittel für reine Haut sind Lebensmittel für gesunde Haut.

Genügend Wasser für die geliebte Haut

Ganz wichtig ist die Versorgung mit Flüssigkeit. Anderthalb bis zwei Liter Wasser helfen der Haut, ihre vielen Aufgaben zu leisten, ohne auszutrocknen.

Schlecht für die Haut – Zucker und Chips

Schlecht für die Haut sind neben toxischen Zufuhren in erster Linie Zucker und industriell verarbeitete Lebensmittel, also Lebensmittel mit chemischen Zusätzen.



Alkohol und Nikotin als Zufuhr-Gifte schaden der Haut erheblich. Beide Drogen sind mit dafür verantwortlich, dass die Haut früh knitterig und fahl wird. Selbstverständlich sind auch andere Drogen und nebenwirkungsreiche Medikamente schädlich für die Haut und können vielfältige Schäden anrichten.

Die Haut und unsere Seele

Neurodermitis und Psoriasis blühen häufig auf, wenn wir Menschen unter Stress leiden. Auch Akne und Rosazea drücken womöglich auf ihre Art aus, dass es dem Menschen in seiner geliebten und liebenden Schutzhülle nicht gutgeht.



Es lohnt sich, ab und zu an unser riesiges Sinnesorgan zu denken und ihm zu danken, dass es uns schützt und so unermüdlich verbindet, reguliert – und mit allen Organsystemen feinfühlig kommuniziert. Die Haut von außen zu pflegen, kann in aufrichtiger Selbstliebe geschehen, die Haut von innen mit guten Lebensmitteln und ausreichend Flüssigkeit zu versorgen, bedeutet, sie zu umsorgen wie eine Mutter ihr geliebtes (Riesen) – Kind.

