Online DISG-Test: Bin ich dominant, initiativ, stetig oder gewissenhaft?

Es gibt dank des Internets viele kostenlose Möglichkeiten, sich in Bezug auf Geschäft, Beruf und Karriere zu testen: Intelligenz, Berufswahl, Karriere, Persönlichkeit, Kompetenzen… Heute möchte ich den DISG-Test vorstellen, der lange Zeit als „altmodisch“ und wissenschaftlich ungenau galt und der nun eine neue Blütezeit zu erleben scheint. In einer Zeit des Fachkräftemangels haben Unternehmen ein Interesse daran, ihre Mitarbeitern auch dadurch zu halten, dass diese anhand ihrer Persönlichkeit und ihrer Vorlieben an den passenden Positionen eingesetzt werden.

Bild von 5688709 auf Pixabay

Ich selbst habe den DISG-Test 2004 bei einem Gründungslehrgang kennengelernt und war regelrecht erschlagen von den Ergebnissen. Damals war es noch nicht so verbreitet, die eigene berufliche Persönlichkeit zu entdecken – die Ansprüche an „Arbeit“ waren in erster Linie dadurch bestimmt, dass man sich und die Familie ernähren und in eine aufstrebende, gesicherte Zukunft führen konnte. Die Arbeitslosigkeit war vor zwanzig Jahren hoch und wir Lehrgangsteilnehmer fragten uns, wo wir am Arbeitsmarkt als Selbstständige erfolgreich sein konnten.

Dann hielt ich die Ergebnisse des DISG-Test (der Veranstalter hatte eine Lizenz von Insight Discovery) in Händen und las und las, und mit jedem Satz entfaltete sich in mir eine Gewissheit darüber, was ich zukünftig machen werde: Ich war eine Mischung aus begeisterndem Initiator und freiheitsliebendem Entscheider. Ich wollte ständig die „Welt verbessern“ und glaubte daran, dass sich das lohnt. Mein Liebstes war es, Gastgeber zu sein und die Menschen um mich herum so zu bewirten, dass sie alles haben, was sie glücklich macht. Befehle befolgen geht bei meiner Persönlichkeit gar nicht und der Zwang zu Präzision und Stetigkeit machen mich krank.

Für mich war dieser Test damals der Startschuss zu meiner Gründung: die Gründung einer eingetragenen Genossenschaft für Existenzgründer. Menschen vor der Armut retten, Veranstaltungen organisieren und durchführen, eine Experten-Gruppe bilden, die bei allen Aufgaben hilft, die das selbstständige Arbeiten so kompliziert machen: Steuern, Recht, Betriebswirtschaft, Marketing, Netzwerk und Akquise. Mit Behörden in guter Zusammenarbeit sein und für die Gründer die besten Startchancen erkunden.

Der DISG-Test im Jahr 2023

Heute geht es bei der Neuentdeckung des DISG-Tests eher um die passende Rolle im Team, zum Beispiel in agil strukturierten IT-Teams. Es hat keinen Zweck, wenn der freundlich, gesellig Loyale in Entscheidungspositionen gezwungen wird und das eigenbrötlerische Präzisionsgenie ständig durch Meetings unglücklich wird. Dominante müssen so genommen werden, wie sie sind – und kreative Querdenker dürfen nicht in Regel-Korsetts gestopft werden.

Kostenloser DISG-Test

In der Regel sind DISG-Tests kostenpflichtig und an eine Beratung bzw. an ein Coaching gebunden. Doch bei 123test.com gibt es einen kostenlosen Schnelltest, den ich persönlich schätze. Grundlegend ist das Ergebnis seit 2004 gleich geblieben: Mischung aus initiativ und dominant, wenig stetig, sehr wenig gewissenhaft. Doch je nach meiner derzeitigen Gemütsstimmung beantworte ich die Fragen durchaus unterschiedlich! Fühle ich mich erfolgreich, gebraucht, geliebt, dann überwiegt der hilfsbereite, optimistische Initiator. Bin ich in einer Phase der Zurückgezogenheit und Nachdenklichkeit, bin ich eher dominant und selbstkritisch.

Der DISG-Schnelltest hilft mir, mich situativ direkt bei der Beantwortung der Fragen einzuschätzen. Manchmal staune ich regelrecht, wie schwer es mir fällt, die geforderten Einschätzungen vorzunehmen. Der Test hilft mir dabei, Änderungen einzuleiten, wenn es an der Zeit ist, mich in irgendeiner Form zu ändern.

Vielleicht einfach selbst einmal ausprobieren? Hier ist der Link:

Kostenloser DISG-Schnelltest bei 123test.com