Tipps für gelungene Selfcare – damit steigt das Selbstbewusstsein

In unserer durchgestarteten Arbeitswelt droht die Selbstfürsorge manchmal auf der Strecke zu bleiben. Daher ist es wichtig, das Thema Selfcare aktiv anzugehen. Wir stellen in diesem Artikel einige Tipps vor, die sich selbst in einer vollen Woche gut verwirklichen lassen.

Genügend Me-Time blocken

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Bei vielen Arbeitnehmern wechseln sich berufliche und private Verpflichtungen ab. Nach der Arbeit ist es die Familie, die noch gemeinsame Zeit verbringen möchte. In dieser Lage kann es schnell vorkommen, dass kaum mehr genügend Zeit zur Verfügung steht, um sich um sich selbst zu kümmern.

Experten raten in dieser Situation, den Wunsch nach Selfcare und Me-Time so ernst zu nehmen wie die anderen Verpflichtungen. Das bedeutet, dass im Terminkalender ein fester Zeitslot dafür geblockt wird, der nicht mehr für andere Dinge verwendet werden kann. Manchmal ist dies der einzige Weg, um sich den nötigen Freiraum zu verschaffen und diesen auch zu erhalten.

Modisch in die Offensive gehen

Nicht jeder Mensch interessiert sich in gleich hohem Maße für das Thema Mode. Doch auch für das Selbstbewusstsein kann es gut sein, genau dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Wer sich ein neues Outfit gönnt, zeigt damit, dass es ihm keineswegs egal ist, wie er von anderen wahrgenommen wird. Schon der Kauf einer neuen Jacke ist dazu ein wichtiger Schritt. Was in Sachen Jacken Herren zur Verfügung steht, zeigt diese Seite hier.

Natürlich bietet es sich an, für den privaten und den geschäftlichen Bereich zwischen unterschiedlichen Jacken und Outfits wählen zu können. Wem es unter einer Lederjacke zu warm ist, für den gibt es weitere Alternativen. Dazu zählen bewusst leichte Sommerjacken Herren, die auch an sehr warmen Tagen gut getragen werden können. Wer sich in den neuen Stücken wirklich wohlfühlen, kann damit neues Selbstvertrauen tanken.

Zeit für Hobbys nehmen

Viel Energie können wir dann zurückgewinnen, wenn wir uns mit unseren Hobbys beschäftigen. Wer gerne liest, Musik macht oder eine Runde joggen geht, sollte diese Beschäftigungen selbst in sehr stressigen Phasen nicht ablegen. Denn sie mögen zwar Zeit in Anspruch nehmen, doch sie bedeuten einen sehr wichtigen Beitrag zur Selfcare, auf den kaum verzichtet werden kann.

Auszeiten aktiv nutzen

Eine finanzielle Grundlage ist unverzichtbar, um im Urlaub wegfahren zu können. Sofern diese vorhanden ist, muss diese Chance genutzt werden. Studien zeigen, dass diese Form der Erholung mehrere Wochen lang nachwirkt. Wer regelmäßig eine schöne Zeit auswärts verbringt, tut deshalb viel für sich selbst.