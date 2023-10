Welche Bekleidung für unterschiedliche Berufe? Die perfekte Wahl für Frauen

In der Arbeitswelt ist der erste Eindruck oft der Wichtigste. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, die passende Bekleidung zu wählen, die gleichzeitig professionell und komfortabel ist. Dabei spielen verschiedene Faktoren wie Unternehmenskultur, Branche und persönlicher Stil eine wichtige Rolle. Nachfolgend werden wir die idealen Bekleidungsoptionen für Frauen in unterschiedlichen Berufen vorstellen, angefangen von der streng-formellen Branche bis hin zum kreativen Arbeitsplatz.

Corporate-Job – hier zählen Professionalität und Eleganz

Bild von DanaTentis auf Pixabay

Als Corporate-Berufe bezeichnen wir Jobs in Banken oder Consulting-Unternehmen. Hier gibt es eine strenge Kleiderordnung, elegante und professionelle Garderobe ist Pflicht. Ein typischer Klassiker ist der stilvolle Anzug für Damen mit passender Bluse, denn er eignet sich hervorragend für Kundenkontakte aller Art. In solchen Berufen ist es entscheidend, dass das Outfit Kompetenz und Autorität ausstrahlt, die feminine Seite dabei aber nicht unterdrückt. Geeignet kann auch ein gut sitzendes Kleid in gedeckten Farben sein, wichtig ist immer der professionelle Touch.

Im kreativen Beruf – hier zählen Komfort und Individualität

Eine wichtige Rolle im Berufsleben spielen auch kreative Berufe, hier ist die Kleiderordnung meist sehr viel weniger streng. Individuelle Garderobe kommt gut an, da sie die Einzigartigkeit der Trägerin unterstreicht. Ein gepflegtes Outfit ist aber dennoch Pflicht, denn Originalität und Komfort bedeuten nicht unpassend und ungeordnet. Gedeckte Farben sind in kreativen Jobs keine Pflicht, es darf farbenfroh sein, solange es nicht von der Arbeit ablenkt.

Medizinische Berufe – hier sind Funktionalität und Hygiene wichtig

Im medizinischen Beruf steht Funktionalität an erster Stelle. Bequem und praktisch sollte die Kleidung sein und den Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht werden. Schrubb-Hosen und Kasacks sind im direkten Patientenkontakt die wichtigste Garderobe, da sich diese leicht sterilisieren und reinigen lassen. Im zahnmedizinischen Bereich oder auch an der Anmeldung wird klassisch weiße Kleidung bevorzugt. Hier darf es eine elegante und gut sitzende weiße Hose sein, gepaart mit einer schicken Bluse. Weiß und Hellblau sind die wichtigsten Farben für die medizinische Garderobe, da sie für Hygiene und Sauberkeit stehen. Wichtig ist außerdem, dass atmungsaktive Stoffe gewählt werden, die auch an langen Arbeitstagen für Komfort sorgen.

Gastronomischer Job – stilvoll und praktisch für den Kundenkontakt

Servicekräfte in der Gastronomie sind permanent unterwegs und brauchen entsprechend stilvolle und zugleich praktische Kleidung. Die einzelnen Stücke müssen den Anforderungen der Küche standhalten und aus robusten Materialien gefertigt werden. Gut geeignet sind dunkle Hosen und Hemdblusen in dunklen Farbtönen, da sich hier weniger schnell Flecken zeigen. Entscheidend sind auch gute Schuhe, damit die langen Arbeitstage nicht zur Herausforderung für die Füße werden. Viele Restaurants haben eigene Dienstkleidung in Form von Schürzen, die sich perfekt über einem dezenten Outfit machen.

Fazit: Im Job ist angemessene Kleidung für den ersten Eindruck sehr entscheidend

Ohne die passende Garderobe wird im Job oft eine wertvolle Chance verschenkt. Kleider machen bekanntlich Leute und ein ansprechender Look hinterlässt einen entsprechenden Eindruck beim Gegenüber. Das beginnt bereits beim Vorstellungsgespräch und geht weiter zum Thema Kundenkontakt und vieles mehr. Wichtig ist dabei, dass die Garderobe nicht nur ansprechend aussieht, sondern von hoher Qualität ist. Atmungsaktive Stoffe, robustes und solides Gewebe und natürlich die ideale Passform sorgen für den rundum gelungenen Auftritt.