Ohne Sorge… sei ohne Sorge… #podcast

Gestern war ich beim „Tag der offenen Tür“ in der zu mir passenden Senioreneinrichtung. Als ich abends nach vielen Erlebnissen und Erkenntnissen das Gebäude verließ, saßen draußen noch zwei Bewohnerinnen in der Sonne. Ich wünschte ihnen einen schönen Abend und die eine der Frauen antwortete „Hauptsache keine Sorgen haben“. „Naja“, antwortete ich, „Sorgen gehören zum Leben wohl einfach dazu“. Darauf sie: „Aber nicht zu viele Sorgen“. Ja, es ist nicht gut, in den Sorgen um Zukunft und Wohlergehen regelrecht zu ersticken. Da hat sie völlig recht. In diesem Podcast erzähle ich, was ich in den letzten Tagen getan habe, um meine Sorgen um die Zukunft aufzulösen. Also ich muss sagen: Ich bin zufrieden.

Eva’s Geständnisse vom 29. März 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören