Eva Ihnenfeldt: Coaching per Telefon für Lösungssuchende

Telefonieren in Corona-Zeiten: Täglich erlebe ich in meinem Coaching-Job, wie heilsam und klärend es sein kann, sich auszusprechen – weil da einfach jemand ist, der zuhört. Meine Aufgabe als Zuhörerin ist es, die „Goldfische“ im Redefluss zu erwischen und im geeigneten Moment zu benennen. Das können Gedanken sein, die auf Lösungen hinweisen, auf Sehnsüchte, auf das, was von Bedeutung ist. Ansonsten bemühe ich mich, nicht zu stören mit Rat-„Schlägen“ oder Interpretationen. Die Themen in meinen Gesprächen sind zukunftsgerichtet und zielen auf Beruf, Business, Aufgaben und Sinn. Da ich anscheinend meinen Job sehr gut mache, möchte ich diese Dienstleistung nun auch hier anbieten – für alle, die jemand brauchen, um sich aus einer Zwangslage zu befreien.

Das 45-Minuten Gespräch am Samstag

Fühlst Du Dich einsam, verunsichert, perspektivlos? Hast Du Sehnsucht danach, über Deine Gedanken, Wünsche und Sorgen mit jemandem zu sprechen, der zuhört ohne Dich zu bedrängen? Manchmal kann es tatsächlich Wunder bewirken, einfach zu reden.

Das Besondere an mir ist wohl, dass ich nicht richte und keine Veränderungen idealisiere. Für mich ist jeder Mensch die einzig souveräne Autorität für das eigene Leben. Alles was ich im Gespräch versuche ist, ein oberflächliches Gespräch sanft in eine tiefere Ebene zu leiten und herauszufiltern, was zu Lösungen und Perspektiven führt. Falls ein Ziel konkret wird, bin ich ein erfahrener Sparringpartner bei der Entwicklung von Strategien. Ob beruflich, geschäftlich oder ganz einfach privat perspektivisch – Strategieentwicklung ist meine Leidenschaft – und somit meine Spezialität.

Meine Zielgruppe

Ich mag sie alle. Die Wütenden, die sich Kümmernden, die Erfolgreichen, die Enttäuschten, die Gewinnenden und die Überlebenden. Ich mag es, dass wir alle so unterschiedlich sind und dass wir alle in allen Regenbogenfarben schillern können.

Mein Preis

Falls Du also einmal an einem Samstag mit mir 45 Minuten lang telefonieren willst, schreibe mir eine Mail und wir vereinbaren eine Uhrzeit. Das Gespräch kostet 60 Euro netto – mit Umsatzsteuer sind es 71,40 Euro. Falls Du selbstständig bist und für Dein Business nach einem kompetenten Zuhörer bei der Fahndung nach Lösungen suchst, kannst Du selbstverständlich die Rechnung als Betriebskosten geltend machen.



Zu meiner Person: Ich bin weiblich, Jahrgang 1959, Pädagogin, Social Media Expertin, Dozentin für Marketing, Gründungsbegleiterin, Coach, seit 2004 selbstständig. Mein Fokus in all dem was ich tue liegt darin, mit Respekt und Einfühlungsvermögen jedem Menschen zu begegnen, mit dem sich meine Wege kreuzen.

Eva Ihnenfeldt

Mobil: 017680528749

E-Mail: [email protected]

Eva Ihnenfeldt bei Facebook