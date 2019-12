Online Marketing- und Social Media Blogs aus Deutschland – Empfehlungen

Wie meine Students und Teilnehmer wissen, bin ich leidenschaftlicher Nutzer des RSS-Readers feedly. Ob auf dem Desktiop, dem Tablet oder dem Smartphone – gern scrolle ich morgens beim Frühstück durch jede Menge News-Quellen und halte mich so im Bereich Social Media und Online Marketing auf dem Laufenden. Wer gern hinter das Geheimnis von feedly kommen möchte – hier eine Anleitung. In diesem Beitrag gebe ich Empfehlungen für Blogs und News-Portale, die für uns Social Media – und Online Marketing Professionals hilfreich sind – und zwar in deutscher Sprache. Selbstverständlich kann man die Blogs auch anders verfolgen! Es gibt die Möglichkeit, Newsletter zu abonnieren, den News-Quellen bei Twitter zu folgen – oder sie als Lesezeichen im Browser abzuspeichern. Und nun geht es los:

Allgemeine News-Portale zur digitalen Transformation

t3n.de: Das führende Magazin zum Digital Business allgemein. Täglich zwischen 20 und 30 News. Kostenlos in der Online-Version – als Print Magazin geht es dann weiter in die Tiefe. Ein spannender (kostenloser) Podcast ergänz das Angebot.

heise.de: Heise online ist ein umfassendes News-Portal, das in gewissen Weise mit t3n vergleichen werden kann – jedoch eine etwas andere Zielgruppe (kritische Nerds etwa) anspricht. Ebenfalls täglich 20 bis 30 News. Eine Nachrichtenseite des Heise-Zeitschriften-Verlags

horizont.net: Fachzeitschrift für Marketing, Werbung und Medien. Wenn man sich registriert, kann man auch die „Plus“-Beiträge kostenlos lesen. 20 bis 30 Artikel täglich. Wirklich sehr empfehlenswert!

Online Marketing Blogs

OMR.com: „OMR ist die größte Wissens- und Inspirations-Plattform für die Digital- und Marketingszene in Europa“. Für mich meine wichtigste News-Quelle im Online-Marketing. Vor Allem die legendären Podcasts sind ein MUSS für Online-Marketing Professionals – aber die „Daily News“ sind ebenfalls herausragend gut.

SEOsuedwest.de: Zum Online-Marketing gehört weiterhin SEO (Suchmaschinenoptimierung). Hier gefällt mir besonders gut SEOsuedwest, da der Blog täglich News bringt und immer auf dem Laufenden hält – häufig mit überraschenden Hintergrundinfos.

onlinemarketing.de: Hier finden sich täglich rund drei News zu allen Bereichen des Online-Marketings – und auch des Social Media Marketings. Sehr informativ, sehr empfehlenswert!

blog.hubspot.de: Großartig ist auch der Blog von Hubspot – einer internationalen Software-Firma mit Software-Lösungen speziell für Inbound-Marketing. Sehr ausführliche Artikel – gut recherchiert und beruhend auf Erkenntnissen des eigenen Business

Social Media Blogs

AllFacebook.de: Wie der Name schon sagt, geht es bei AllFacebook in erster Linie um den Konzern Facebook mit seinen Töchtern WhatsApp, Instagram und dem Facebook Messenger. Oft sind sie die Ersten, die etwas Neues aus dem Konzern verbreiten, da sie eng mit Facebook in Kontakt sind als deutschsprachiges Magazin

thomashutter.com: Thomas Hutter berät und begleitet Unternehmen vor Allem bei der Strategie und dem Performance-Marketing für Facebooki. Als anerkanntes Facebook-Unternehmen hat er oft extrem gute Insicder-Kenntnisse

socialmediastatistik.de: Ist seit 2012 ein Statistik-Pool und Social-Media-Watchblog, der sehr lohnenswert ist. Hier kommen Zahlen-Enthusiasten zu ihrem Recht. Sämtliche Social Media Netzwerke werden genutzt, um News zu liefern.

futurebiz.de: Gehört auf jeden Fall zu den wichtigsten Social Media News-Portalen Deutschlands. Beiträge erscheinen zwei- bis dreimal wöchentlich

Das war eine kleine Auswahl von möglichen Quellen. Falls Ihr feedly installiert und nutzt, könnt Ihr nach und nach weitere gute Quellen hinzufügen. Ich habe zurzeit rund 100 Quellen abonniert und scrolle täglich beim Frühstück durch meine News – die besten Beiträge sende ich dann über meinen Twitter-Account in die Welt.

