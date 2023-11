Autoren/Innen-Lesung am 18.11.23 in Witten: Ölschicht auf der Seele

Wahrlich, wir leben in bedeutenden Zeiten. Viel Bewegung, viele Herausforderungen, viel persönliche Entwicklung. Am Samstag, den 18.11.23 findet um 16 Uhr die Jahreslesung des Wittener Autorinnen- und Autorentreffs statt. 14 Autorinnen und Autoren lesen aus ihren Werken vor, sowohl Prosatexte/ Kurzgeschichten als auch Lyrik. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Warum würde es sich wohl lohnen, das Haus Witten, Ruhrstraße 86, zu besuchen und an der Lesung teilzunehmen?

Ölschicht auf der Seele…

Es gibt viele Künste, doch die Kunst des Schreibens ist etwas ganz Eigenes. Die Mitglieder des Wittener Autoren/Innen-Treffs wissen genau um die sensiblen Prozesse, die mit der Veröffentlichung und öffentlichen Präsentation ihrer Kunst verbunden sind. Jeden Monat unterstützen sie sich gegenseitig bei ihren Treffen, lesen sich vor, suchen gemeinsam nach Lösungen für Unsicherheiten, wenn sie oder er diese wünscht. Ja, man gibt sich preis mit dem Vorlesen eigener Gedichte und Kurzgeschichten, die so nah mit dem eigenen Seelenleben zusammenhängen.

Warum es sich lohnt, am 18.11. dabei zu sein

Zum einen hat es eine ganz besondere Qualität, unbekannten LyrikerInnen und Prosa-Autoren/Innen zu lauschen. Gerade in den Texten der von innen heraus motivierten Künstler/Innen liegt viel Wahrhaftigkeit, da sie nicht vom kommerziellen Markt her eingeschränkt sind. Gerade die Kürze ihrer Werke gibt dem Besucher Gelegenheit, sich wiederzufinden und etwas Bedeutendes für die eigene Entwicklung mitzunehmen.

Zum anderen könnte die Lesung Mut machen, selbst dem Autorinnen- und Autorentreffs beizutreten. Der Zugang ist völlig unverbindlich – Gäste sind immer herzlich willkommen.

Wir treffen uns jeden 3. Samstag im Monat um 14 Uhr im Seminarraum der Bibliothek Witten, Husemannstr. 12, 58452 Witten.

Selbstverständlich dürfen auch Menschen mitmachen, die ihren Wohnsitz nicht in Witten haben. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei.

Alle Informationen auf der Website

www.wittener-autorentreff.de

Zum dritten erwarte ich, dass wir nach der Lesung noch Zeit haben, uns miteinander auszutauschen. Gespräche und Kontakte sind gerade in unserer heutigen Zeit, in der alte Systeme sich wandeln oder gar disruptiv durch neue ersetzt werden, sehr wichtig, um Perspektiven, Erkenntnisse und Chancen zu gewinnen.

Ich selbst werde eine Kurzgeschichte vorlesen, die ich im Mai 2023 verfasst habe. Sie heißt „Mein vollkommener Geliebter heißt Fred“.

Vielleicht sehen wir uns am 18.11.23? Würde mich sehr freuen.

Eva Ihnenfeldt