Neid – Was hast Du, was ich nicht habe? #podcast

Vor einigen Tagen sprachen wir im Kurs darüber, warum der Mensch dem Menschen zum Feinde wurde. Eine Teilnehmerin erklärte es mir: „Es ist der Neid.“ Seit diesem Moment grüble ich über Neid nach. Ich habe viel gelesen, gehört, über mich selbst nachgedacht – ich bin dem Neid in mir nachgespürt. In diesem Podcast spreche ich über den heutigen Stand meiner Nachforschungen – und ich bin wahrhaftig noch nicht am Ende meiner ganz persönlichen Forschung. „Was hast Du, was ich nicht habe?“

Eva’s Geständnisse vom 11. November 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören