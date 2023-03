9 Persönlichkeitstypen -Persönlichkeitstest zum Enneagramm

(In diesem Beitrag ist ein YouTube-Workshop zum Enneagramm verlinkt – mit dem Theologen, Autoren und Enneagramm-Experten Andreas Ebert). Das Enneagramm ist ein Modell, dass uns Menschen in neun Persönlichkeitstypen unterteilt. Übersetzen kann man den Begriff mit „Neuner-Bild“. Es ist unbekannt, wie diese Persönlichkeitslehre entstand, doch seit den sechziger Jahren hat sich die psychologische, spirituelle und verhaltensorientierte Sichtweise auf den Menschen immer weiter verbreitet – gerade auch im christlichen Umfeld. Es gibt im Web viele kostenlose Tests nach dem Prinzip „Welcher Persönlichkeitstyp bin ich“. Ich habe in den vergangenen Tagen einige der Tests ausprobiert. Obwohl sie sehr unterschiedlich sind in Bezug auf Umfang und Fragestellungen, kamen sämtliche Tests zu demselben Ergebnis. Darum mein Tipp: Einfach mal ausprobieren!

Warum das Enneagramm nutzen?

Ist es überhaupt sinnvoll, dem eigenen Persönlichkeitstypen auf die Spur zu kommen? Was habe ich davon, wenn ich weiß, ob ich ein kritischer Perfektionist bin, ein fürsorglicher Helfer, ein statusbewusster Erfolgsmensch, ein kreativer Romantiker, ein distanzierter Analytiker – ob ich loyal und pflichtbewusst, ein genießerischer Optimist, ein machtbewusster Beschützer oder auch ein friedliebender Vermittler bin?

Wir leben in einer Zeit, in der sich unsere Umgebung rasant verändert. Technologie, Natur, Kosmos, Familien- und Berufssysteme wandeln sich. Tradition und faktisch Erlerntes aus Schule und Studium werden weitgehend obsolet. Lebenslanges Lernen ist kein Schlagwort mehr, sondern Alltag. Durch die ständig veränderten Anforderungen sind wir gezwungen, unsere Persönlichkeiten in den Fokus zu rücken, um nicht seelisch zu erkranken und zu scheitern.

Kommunikation bedeutet, sich selbst und den Anderen zu verstehen. Kommunikation bedeutet, eine gemeinsame Sprache zu finden, um gemeinsam Ziele erreichen zu können. Kommunikation bedeutet, die eigenen Anliegen so vermitteln zu können, dass sie verstanden werden – und dass aus diesem Verständnis eine konstruktive Grundlage entsteht.

Was kann das Enneagramm leisten?

Der Lehre des Enneagramms nach hat jeder der neun Persönlichkeitstypen die Möglichkeit, sich vom unbewussten, durch Glaubenssätze geprägtem „Erzogenen“ weiterzuentwickeln zum eigentlichen wahren Selbst. Die erlöste, authentische Persönlichkeit kann seine Stärken und Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen und dadurch zu einem erfüllten, erfolgreichen Leben kommen – sowohl privat als auch beruflich.

Enneagramm-Tests

Nach vielen Testerprobungen habe ich für mich persönlich den sehr umfangreichen Enneagramm-Studio-Selbsttest mit 180 Fragen als den aussagefähigsten identifiziert. Doch auch alle anderen Tests (selbst der aus nur 8 Fragen bestehende Zwei-Minuten Test) kamen zum selben Ergebnis: Ich bin der Persönlichkeitstyp Nr. 7, gehöre zu den Kopfmenschen. Ich bin Optimist, Futurist, unersättlich und genießerisch. Ich begeistere und verbreite gern gute Laune. Dem Dunklen und Negativen halte ich mich fern. Ist das nicht möglich, bemühe ich mich, auch die schlimmsten Schicksalsschläge ins Positive zu transformieren. Ergänzend zu Typ 7 trage ich Stärken und Schwächen des Typ 8 (der Rebell, der Anführer, der aus dem Bauch heraus Agierende)

Der Enneagramm-Studio-Selbsttest mit 180 Fragen

Der Eclecticenergies Test mit 126 Fragen

Übersicht über die 9 Enneagramm-Typen als pdf

Test(s) gemacht – Was nun?

Kann ich meinen eigenen Persönlichkeitstypen benennen (und habe vielleicht noch Vertiefendes darüber gelesen oder als Video geschaut), kann ich mich damit auseinandersetzen, wie ich meine Glaubenssätze aus Familie, Bildungssystem, Partnerschaft und Beruf mit meinem Seelenkind – also meinen Wahren Selbst – versöhne.

Eines wissen wir inzwischen wohl alle: Nur wer sich selbst liebt und mag, kann auch seine Mitmenschen lieben und mögen. Wahrscheinlich ein Grund, warum die Enneagramm-Lehre im Christlichen so beliebt ist: „Liebe Gott an erster Stelle – und Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“

Hier der letzte Enneagramm-Workshop des evangelischen Theologen Andreas Ebert von März 2022 als YouTube-Aufzeichnung. Dreieinhalb Stunden, die auf großartige Weise die Kunst des Enneagramms erklären. Kurze Zeit danach verstarb der international tätige Ennegramm-Referent, Meditationslehrer und kirchliche Visionär im Alter von siebzig Jahren.