Den eigenen Superhelden trainieren – nur 5 Minuten täglich

An all meine Bros und Sisters, die immer Richtigen und die gefühlt Unwerten … Keine Frage, wir sind der Umgebung, die uns von unserer Zeugung an prägt, ganz schön ausgeliefert. Für die einen sind die Erinnerung an die Kindheit Erinnerungen an ein geborgenes Paradies – für die anderen sind sie der Grundstein für den lebenslangen Kampf gegen das Gefühl, anscheinend nicht „richtig zu sein“.

Ich liebe ja meine Kämpfer und Rebellen, die aus dem Schmerz einen persönlichen Auftrag für sich bauen. Superhelden sind selten im „Paradies“ aufgewachsen (außer „Der Prinz aus Zamunda“ 😉 ). Resilienz bekommt man nicht geschenkt.

Hier ein kleiner Tipp für alle, die den oder die Helden/Heldin in sich feiern möchten

Das Rezept: Einmal täglich (morgens oder abends) fünf Minuten lang das Schönste vom Schönsten festhalten. Nehmt einen Taschen-Kalender mit genügend Platz für jeden Tag des Jahres, oder ein Tagebuch, oder die Notizen-App im Handy…

Statt in Bitterkeit zurückzublicken, wählt Euch Phantasien, die Eure Zukunft schillernd schön ausmalen.

„Wie lebe ich in 5 Jahren“ kann man auch mit 90 noch spielen!

Wer nicht schreiben mag, kann am Smartphone mit dem kleinen Mikrophon rechts oben in der Tatstatur einfach sprechen und es in Text verwandeln lassen und dann staunen, was man in 5 Minuten so alles Tolles über sich sagen kann.

Täglich 5 Minuten – und das Leben beginnt, zustimmend zu nicken wie ein Freund.

Herzliche Grüße

aus dem Wunderland

An alle Perfekten und alle Rebellen

Eure Eva