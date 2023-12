Das zeichnet einen guten Anwalt für Wirtschaftsstrafrecht aus

Egal, ob es um die Gründung eines Unternehmens geht, eine Absicherung gegen mögliche Probleme gebraucht wird oder einfach nur die Expertise eines Fachmanns nötig ist: Die Gründe, warum man einen kompetenten Anwalt für Wirtschaftsrecht konsultieren könnte, sind vielfältig. Wir haben dies zum Anlass genommen und möchten in diesem Artikel zeigen, worauf es bei der Wahl des passenden Experten ankommt und welche Aspekte das Wirtschaftsrecht umfasst.

Wenn es zu Konflikten bei Wirtschaftsfragen kommt

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Die Aufgaben eines Anwalts für Wirtschaftsrecht liegen besonders in Angelegenheiten, die wirtschaftliche Prozesse beinhalten. Das klingt zunächst vielleicht etwas abstrakt, wird bei genauerer Betrachtung aber schnell klarer. Angesichts der großen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gibt es beispielsweise immer wieder Konflikte mehrerer Parteien, die sich jeweils benachteiligt fühlen. Das können Streitigkeiten zwischen den einzelnen Firmen sein oder auch Unstimmigkeiten, die eine Firma mit seinen eigenen Partnern hat. Werden etwa Verträge mit Lieferanten nicht eingehalten, kann ein Anwalt für Wirtschaftsstrafrecht die Sachlagen klären und eine Einigung herbeiführen.

Compliance Beratung für die rechtlichen Grundlagen

Auch Probleme mit der Rechtsform eines Unternehmens stellen die Inhaber öfters vor Probleme, was im Ernstfall strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Hier geht es zum Beispiel um steuerliche Aspekte, mit denen sich ein Unternehmen ohne fachkundige Beratung schnell auf dünnes Eis begeben würde. Für ein Unternehmen aus München empfiehlt es sich daher, die Fachkenntnisse eines Anwalts für Wirtschaftsstrafrecht München hinzuzuziehen. Dieser kann als Compliance Berater bei der Auswahl der richtigen Rechtsform für das eigene Unternehmen helfen und so gemeinsam mit seinem Mandanten das beste Resultat herausholen.

Weiterhin stellt er sicher, dass sich die Geschäftspraktiken des Betriebs im Einklang mit den geltenden Gesetzen bewegen. Da sich Gesetze in den verschiedenen Ländern und Regionen mitunter stark unterscheiden, braucht es einen Compliance Anwalt unbedingt, wenn ein Unternehmen seine Dienste international anbieten möchte. Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang weitere Bereiche, welche aufgrund zunehmender Regulierung schwerer zu durchschauen sind. Das betrifft etwa die Einhaltung des Datenschutzes oder Auflagen beim Umweltschutz. Es wird also klar: Ein Unternehmen muss auf dem Weg zum Erfolg viele Stolpersteine aus dem Weg räumen, für die ein Anwalt Wirtschaftsrecht als Spezialgebiet haben muss.

Hilfe für interne Rechtssicherheit

Gerade bei größeren Betrieben gibt es sehr viel Potenzial für juristische Auseinandersetzungen. Schließlich besitzt jeder Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag, der einzelne Details zur Anstellung regelt. Doch was wir oft einfach so als gesetzt hinnehmen, erfordert viel Geschick. Ein spezialisierter Anwalt hilft dabei, diese betriebsinterne Rechtssicherheit herzustellen, damit es keinen Spielraum für mögliche Streitereien mehr gibt. Sollte es dann doch dazu kommen, zum Beispiel im Falle einer Kündigung, kann das Unternehmen auf die Absicherung zurückgreifen. Höhere Schäden lassen sich somit gering halten, was die Kosten für den Anwalt rechtfertigt.

Fazit: Umfassende Beratung auf vielen Gebieten

Wie im Artikel klar wurde, handelt es sich beim Wirtschaftsrecht um ein viel zu breites Gebiet, um alle Punkte allgemein erklären zu können. Immerhin gibt es noch viele weitere Aspekte wie das Whistleblower System im Wirtschaftsrecht, wo ein entsprechender Fachmann zum Einsatz kommt. Diese sind auf jeden Fall für alle rechtlichen Angelegenheiten in wirtschaftlichen Fragen wichtig und deshalb besonders für Unternehmen unabdingbar.