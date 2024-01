Als die Kindlein noch einfach kamen – ob wir wollten oder nicht…

Bei Facebook fand ich ein Fünf-Minuten-Video vom Schweizer Fernseharchiv aus dem Jahr 1970. Der Sprecher beginnt mit dem Satz „Sie kommen, die Kinderlein, ob wir wollen oder nicht“. 1970 war ein Jahr, in dem sich auch in Deutschland die ständige Angst vor einer Schwangerschaft verringerte: Die Anti-Babypille war nun auch für unverheiratete Frauen zugänglich. Die Emanzipation der Frau wäre ohne dieses Verhütungsmittel nie möglich gewesen.

Zu verdanken haben wir die Entwicklung und Freigabe der Antibabypille zwei vermögenden US-amerikanischen Frauen, die für die Selbstbestimmung der Frau kämpften. Sie finanzierten die Entwicklung des Verhütungsmittels mit zwei Millionen Dollar. Am 18. August 1960 kam die erste Antibabypille auf den amerikanischen Markt. In der Folge trennten sich Sexualität und Fruchtbarkeit. Für viele Frauen begann ein angstbefreites Leben. Was für ein Schritt!

ardalpha: Der lange Weg zur Antibabypille

Heute werden in Wohlstandsgesellschaften überwiegend Wunschkinder geboren. In dem kleinen Fernsehbericht des Schweizer Fernsehens von 1970 kann man nachvollziehen, was sich alles durch die Freiwilligkeit von Schwangerschaften verändert hat.

1970 war wie eine Brücke der alten zur neuen Welt. Sowohl Frauen als auch Kinder erfahren, was Freiheitsrechte und Selbstbestimmung sind. In dem TV-Beitrag erscheinen uns heute diese ersten Versuche der neuen Kindererziehung als skurril, aber wer weiß, wie unsere Nachkommen in fünfzig Jahren unsere heutigen Systeme, Werte und Normen bewerten. Ich hoffe, sie schütteln nachsichtig mit dem Kopf und schmunzeln gütig…