Selbsttest: Wie schmerzempfindlich bin ich?

Ich selbst habe mich schon als Kind gern damit gebrüstet, schmerzunempfindlich zu sein. „Indianer weinen nicht“ gehörte zu meinen Leitsprüchen. Hatte ich ein aufgeschlagenes Knie, war es mir wichtig, nicht zu jammern und zu weinen. Heute weiß ich, dass ich sehr wohl schmerzempfindlich bin. Ich habe den Schmerztest (unten als pdf verlinkt) nach Prof. Dr. Hartmut Göbel von der Schmerzklinik Kiel gemacht und erstaunt festgestellt, dass ich sehr wohl schmerzempfindlich bin – ich hatte bisher ganz einfach nur wenig Erfahrungen mit Schmerzen! Und für meine Geburten habe ich eisern trainiert, um bloß nicht zu versagen und um Schmerzmittel zu betteln…

Tatsächlich leiden Frauen sehr viel mehr unter Schmerzen als Männer. Wie die deutsche Schmerzgesellschaft in dem folgenden Beitrag erläutert, spüren Frauen häufiger und empfindlicher Schmerzen als Männer. Dies trifft auf fast alle Arten von Schmerz zu, und wie wir aus den Statistiken der Krankenkassen wissen, brauchen Frauen sehr viel häufiger aus Krankheitsgründen eine Auszeit als ihre männlichen Kollegen.

Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.: Schmerz bei Frauen und Männern

Ich finde es schön, dass wir Frauen ein wenig die „Prinzessin auf der Erbse“ in uns tragen. Schmerzen empfinden zu können bedeutet schließlich auch, sich Hilfe suchen zu können! Frauen gehen nicht nur häufiger zum Arzt, sie beschäftigen sich auch sehr viel häufiger als Männer mit Themen rund um gesunde Ernährung, seelische Heilung, erfüllende soziale Beziehungen. Vielleicht ist die sensible Empfindung von Schmerz eine der Ursachen dafür, dass Frauen älter werden als Männer – vielleicht hat Schmerzempfindlichkeit etwas zu tun mit Empathiefähigkeit, Mitgefühl, Sensibilität für das Innen und Außen.

Bild von Felix auf Pixabay

Dass ich sehr wohl schmerzempfindlich bin, habe ich an folgendem „Alltagsschmerztest“ festgestellt. Voller Erstaunen habe ich dabei über mich gelernt, dass ich tatsächlich in meinem Leben wenig Begegnungen mit Schmerz hatte. Ich vermeide ganz einfach alles, was Schmerz verursachen könnte – vom kratzenden Wollpullover bis zum Muskelkater…. Und wehe, ich haue mir mit dem Hammer auf den Daumen – dann wird mir ordentlich schwarz vor Augen vor lauter Schmerz.

Hier „DER ALLTAGSSCHMERZ-TEST“ als pdf. Vielleicht mal ein nettes Familiengesellschafts-Spiel an einem Sonntag-Nachmittag.

Ich finde es gut, dass Männer sich heute trauen, „wehleidiger“ zu sein als in patriarchalischen Zeiten. Vielleicht hängen Schmerzempfindlichkeit und Mitgefühl tatsächlich zusammen. Also lasst uns schmerzempfindlich sein – wir sind ja keine Holzklötze 😉