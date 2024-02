Berufliche Weiterbildung: Warum lebenslanges Lernen entscheidend ist

Kontinuierliches Lernen (auch LLL – Lifelong Learning genannt) ist ein modernes Konzept, das eine kontinuierliche Entwicklung von beruflichen Fähigkeiten bedeutet, die während des gesamten Lebens nicht aufhört.

Das Wesen des Konzepts des kontinuierlichen Lernens

„Ein Jahrhundert lebe, ein Jahrhundert lerne – wir alle kennen diesen Satz und verwenden ihn oft. Die These ist grundlegend im Konzept des lebenslangen Lernens von Lifelong learning. Die Autorschaft des Aphorismus gehört dem Philosophen Lucius, der einmal sagte: «Lebe ein Jahrhundert lang, lerne, wie du leben sollst.» Beachten Sie, dass diese Schlussfolgerung immer noch relevant ist, sie entspricht perfekt der heutigen Realität, wenn sich ständig Veränderungen ergeben und viele von ihnen dramatisch sind.

Jeder lernt ständig etwas: Er liest Fachliteratur, besucht Schulungen, absolviert eine Berufsausbildung, erwirbt neue Fähigkeiten. Vor nicht allzu langer Zeit war dies ein charakteristisches Merkmal einiger Gruppen von Menschen, jetzt ist es die soziale Norm.

Kontinuierliches Lernen hat eine Reihe von Unterschieden zum klassischen. Die Hauptsache ist, dass Lifelong Learning unter informellen Bedingungen stattfindet und keine beeindruckenden finanziellen Investitionen und viel Zeitaufwand erfordert. Dies ist der Grund, warum man die rasante Entwicklung der EdTech-Richtung erklären kann.

Kontinuierliches Lernen hat eine Reihe von Eigenschaften:

Freiwilliges;

Hat einen bestimmten Zweck;

Kann sowohl kostenpflichtig als auch kostenlos sein;

Es ist nicht notwendig, ein Dokument zu haben, das die Tatsache des Studiums bestätigt;

Es kann nicht nur durchgeführt werden, um neue berufliche Fähigkeiten zu erlangen, sondern auch, um den Horizont zu erweitern.

Foto von Erik Mclean auf Unsplash

Vorteile des kontinuierlichen Lernens

Wird ein ausgezeichneter Assistent im Karrierewachstum sein

Der moderne Arbeitsmarkt zeichnet sich durch einen hohen Wettbewerb aus, daher ist es für Experten wichtig, sich der neuesten Trends bewusst zu sein und ein hohes Maß an Professionalität zu haben.

Beachten Sie, dass das Ziel des kontinuierlichen Lernens nicht nur darin besteht, dass die Lernenden ihr Wissen auch in anderen Branchen verbessern können, das heißt, Sie können nicht nur im Hauptjob aufsteigen, sondern auch ein großartiger Spezialist in einem anderen Bereich werden. Es ist auch wichtig, nicht lange in derselben Position zu bleiben, da dies Ihre Entwicklung verlangsamt, überprüfen Sie regelmäßig Stellenangebote auf großen Jobsuchstellen wie Jooble, um über die Entwicklung des Arbeitsmarktes auf dem Laufenden zu bleiben.

Verbessert die geistige Gesundheit

Der Prozess des Denkens, Erinnerns und Fühlens beruht auf der Fähigkeit unseres Gehirns, neuronale Verbindungen aufzubauen, die für Veränderungen verantwortlich sind. Ein solches Phänomen wird in der Wissenschaft als Neuroplastizität bezeichnet. Wissenschaftler haben bewiesen, dass das Gehirn mit zunehmendem Alter Knochen bekommt, sodass die intellektuellen Fähigkeiten etwas geringer werden. Wenn Sie dies nicht angemessen berücksichtigen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass schwere Krankheiten, zum Beispiel Alzheimer, auftreten, zunehmen.

Kontinuierliches Lernen bietet die Möglichkeit, diesen Prozess zu verhindern. Es ist wichtig, dass die geistige Aktivität niemals aufhört, in diesem Fall bleiben die Schnelligkeit und Klarheit des Geistes erhalten. Die Zuverlässigkeit wird von Wissenschaftlern der Universität Cambridge bestätigt, die die Studie durchgeführt haben. Sein Ergebnis besagt, dass jedes Jahr eine zusätzliche Ausbildung die Möglichkeit bietet, das Demenzrisiko um mehr als 10 % zu reduzieren.

Kontinuierliches Lernen wird Ihr Leben viel interessanter machen

Halten Sie Ihr Leben für zu langweilig? Es gibt eine Lösung für das Problem – lerne neue Fähigkeiten. Wenn Sie viel mehr wissen, wird das Leben sicher mit neuen Farben spielen, Sie werden anfangen, die Welt neu zu entdecken, schauen Sie sich eine völlig neue Sicht auf vertraute Dinge an. Wissenschaftler sind überzeugt, dass neue Ideen und Lösungen auf diese Weise geboren werden.

Darüber hinaus werden Sie durch das Erhalten neuer Informationen kreativer, was sich in Ihrer beruflichen Tätigkeit als nützlich erweisen wird, unabhängig davon, in welchem Bereich Sie arbeiten. Sie können sogar beschließen, Ihren Beruf zu wechseln, da Sie plötzlich merkten, dass Ihnen ein Geschäft viel mehr Freude bereitet. In diesem Fall können Sie aktuelle Stellenangebote ohne Vorkenntnisse auf der Jooble Website überprüfen, die Ihnen viele Optionen zur Auswahl bietet.

Fähigkeiten, die es wert sind, durch kontinuierliches Lernen weiterentwickelt zu werden

Viele von denen, die etwas Neues lernen wollen, verschieben diese Lektion auf lange Sicht, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Im Folgenden werden wir kurz über die Richtungen sprechen, die für jeden nützlich sein werden:

Analytik

Diese Richtung ist für absolut jeden geeignet, unabhängig von der Art der Aktivität. In der Lage zu sein, die aktuelle Situation zu analysieren, die verfügbaren Daten zu studieren und Schlussfolgerungen zu ziehen, wird für jeden nützlich sein. Überlegen Sie, welche Faktoren bei der Ergebnisbildung eine wichtige Rolle spielen, und bewerten Sie die persönliche Leistung. Danach müssen Sie verstehen, wie Sie Informationen analysieren und Aktivitäten identifizieren können, die die Situation zum Besseren verändern.

Denken, Neurobiologie

Um Ihr Denken zu entwickeln, müssen Sie verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Daher wird eine Ausbildung in Neurowissenschaften auch für diejenigen nützlich sein, die nicht in Medizin, Biologie oder Bioengineering tätig sind. Es ist besonders wichtig, ein solches Wissen für Führungskräfte von Organisationen zu haben, sie lernen in der Schulung, wie sie Analysen durchführen, Vorhersagen treffen und die richtigen Entscheidungen treffen können. Beachten Sie, dass Grundkenntnisse aus der Neurowissenschaft ausreichen, um dies zu tun.

Technologien

Kontinuierliches Lernen in der Technologie muss nicht unbedingt den Erwerb von Fähigkeiten zum Schreiben von Codes und zur Montage von Robotern beinhalten. Diese Ausbildung wird besonders für Targetologen und SMM-Spezialisten nützlich sein, die in der Lage sein sollten, tiefe Analysen und Post-Optimierungen durchzuführen.

Bilanz ziehen

In der heutigen Welt ist kontinuierliches Lernen für uns viel einfacher denn je. Es ist erschwinglich, mobil und hat niedrige Kosten und wird in einigen Fällen absolut kostenlos zur Verfügung gestellt. Wählen Sie Ihre Richtung und gehen Sie vor, erobern Sie neue Gipfel!