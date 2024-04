Persönlichkeitstest: Welche Werte sind mir wichtig?

Dank des Internets sind die Möglichkeiten, die eigene Persönlichkeit durch Tests zu erforschen, immer umfangreicher geworden. Manche Tests sind ausgesprochen seriös, werden in der Wissenschaft, in der Kriminologie und Bewerberauswahl genutzt, andere sind nichts weiter als ein plumper Versuch, persönliche Daten zu generieren und E-Mail-Adressen einzusammeln. Im Folgenden stelle ich zwei Online-Tests vor, die sich mit unserer Selbst- und Fremdbestimmung auseinandersetzen: Werte und Antreiber.

Welche Werte sind uns wichtig? Was treibt uns an? Welche Narrative und gesellschaftlichen Vorgaben fallen bei uns auf fruchtbaren Boden – und unter welchen Umständen sind wir bereit, uns für unsere Überzeugungen einzusetzen? Ich habe zwei Persönlichkeitstests herausgesucht, die ich hilfreich finde, um sich selbst in Bezug auf Glaubenssätze/ Werte auf die Spur zu kommen.

Der Werte-Test

Der erste Test gibt die Möglichkeit, aus einer langen Liste von Werten zunächst 12 auszuwählen, und dann im zweiten Schritt die bedeutendsten Werte aus den gewählten zwölf herauszufiltern.

Ein guter Plan – Der Wertetest

Der Antreiber-Test

Der zweite Test ist gedacht, um herauszufinden, auf welche innere Befehle wir am meisten reagieren. Die inneren 5 Antreiber können sowohl positiv motivieren als auch schwächen und lähmen. Falls ein oder zwei Antreiber extrem dominant sind, können sie unsere natürliche Motivation durch die Gewalt der inneren Autorität beeinträchtigen.

transaktionsanalyse-online – Innerer Antreiber-Test

Viel Spaß dabei!