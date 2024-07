Das Unglück junger Menschen steigt weiter – mit Glücks-Selbsttest

Woran bemisst es sich, ob man als junger Mensch glücklich ist? An der Vorfreude auf das nächste Abenteuer mit Freunden? An Liebesglück? Zukunftsperspektive? Anerkennung? Belohnung für Anstrengung und erwünschtes Verhalten? Familiengeborgenheit? Selbstwirksamkeit? Die Wissenschaft rätselt. Denn anscheinend ist der sinkende Glückspegel junger Menschen nicht allein auf die Corona-Isolierung zurückzuführen. Schon seit 2017 sinkt das Glück der 18- bis 25-Jährigen in 82 Ländern weltweit. Besonders junge Frauen sind betroffen.

Denen geht es einfach zu gut?

Viele Erwachsene meinen, dass die Traurigkeit, Verzweiflung und gefühlte Sinnlosigkeit damit zusammenhängt, dass es Kindern und Jugendlichen ganz einfach zu gut geht. Doch das halte ich für eine Kurzschlussinterpretation. Wie gern sehen wir doch anthropologische Dokumentationen über glückliche Ureinwohner, bei denen sich alle Gemeinschaftsmitglieder geborgen und anerkannt fühlen, keine Angst haben müssen und die Kinder aufgrund der mangelnden Bedrohungen in großer Freiheit aufwachsen können! Nein, dass es den heutigen Kindern in Wohlstandsländern zu gut geht, kann nicht die Lösung des Rätsels ein.

Klimawandel, Kriege, Inflation…

Auch das erscheint mir unlogisch. Als ich jung war, tobte der Vietnamkrieg, der Club of Rome gab seine Prognosen baldiger heftigster Lebensgrundlagenzerstörung heraus, die Ölkrise war da, der Wald starb und die Gewässer waren voller toter Fische. Ach ja, und dann war da auch noch Tschernobyl, und die Kinder durften nicht mehr draußen spielen. Nein, bedrohliche Katastrophen können es auch nicht sein.

Social Media?

Ich denke schon, dass das sinkende Glücksempfinden der Menschen in 82 Ländern unseres Planeten damit zusammenhängt, dass wir zum einen mit Informationen, Propaganda und Unterhaltungsblabla überfrachtet sind, und zum anderen immer weniger im „anfassbaren Leben“ erleben.

Junge Menschen in früheren Jahrzehnten ließen sich seltener schrecken von Warnungen vor Gewalttätern und anderen Kriminellen, vor Gefahren wie Belästigung und möglicher Vergewaltigung, vor Verkehrsunfällen und was es noch so alles gibt. Man traf sich mit Kollegen, weil es zu Hause zu langweilig war! Weil man sich verlieben wollte! Weil man Zigaretten, Bier und andere Drogen heimlich ausprobieren wollte! Weil man ungestört vor erwachsenen Blicken lauter Dinge tun wollte, die Erwachsene so überhaupt nicht mögen – zum Beispiel von einem Felsen in einen See kopfüber springen wollte…

Nun ja, es ist, wie es ist. Jede Jugend hat ihre Kümmernisse und Herausforderungen. Und unsere Zeit macht nicht nur junge Menschen unglücklich, sondern auch ältere, die durch die allgegenwärtige Medienvielfalt, die digitale Revolution und die Angst vor Überwachung völlig überfordert sind, privat wie beruflich.

Und die Alten?

Nur die Alten scheinen noch glücklich sein zu können. Sie freuen sich an jeder Minute, die sie noch leben dürfen und jammern ständig, wie rasch die Zeit vergeht. Sie versuchen, so gesund wie möglich zu bleiben, weil das Leben auf diesem Planeten so einzigartig großartig ist. Vielleicht können sich die Jungen etwas von den Alten abgucken. Das würde mich freuen.

Quelle: Global Interdependence Center von Mai 2024:

Der globale Verlust der U-förmigen Glückskurve (englisches Original)

Und ein Bericht darüber von der Tagesschau in deutsch

Selbsttst: Wie glücklich bin ich?

Dieser renommierteste Online Glückstest „Oxford Happiness Questionnaire“ ist meinen Recherchen nach wohl der zuverlässigste Test, um das eigene Glücksempfinden zu messen. Es lohnt sich durchaus, die Fragen zu kopieren, abzuspeichern und auszudrucken. Schließlich ändert sich das Glücksempfinden im Laufe des Lebens – und auch im Laufe der Stimmungen ständig.

Hier im Original als pdf auf englisch

Und hier in der deutschen Übersetzung bei hypnosekompass.com