Schrei es raus… #podcast

In diesem Podcast führe ich ein Gespräch mit meinem „Inneren Kritiker“, man könnte auch sagen – mit meinem Gewissen. Was ich damit bezwecke? Ich habe so viel Leid um mich herum durch meinen Beruf, so viele unglückliche Seelen, die an Depressionen, Verzweiflung und Verlust leiden. So viele Menschen, die überhaupt keine Hoffnung mehr haben, es könne eine glückliche Zukunft geben für sie. Ich habe gelernt, dass ich, obwohl ich so ein skrupelloser Egoist bin, ihnen Mut mache, wenn ich frei herausposaune, wie unverschämt selbstverständlich ich das Leben genieße. Und dieses Gefühl hat nichts mit Geld zu tun. Gerade alte Menschen, die häufig sehr niedrige Renten beziehen, sind in Studien anscheinend besonders glücklich. „Hurra, wir leben noch!“ rufe ich aus und diskutiere weiter mit meinem Gewissen…

Eva’s Geständnisse vom 27. Juli 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören