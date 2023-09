Ob das stimmt? Bewusstsein schafft Realität?

Gestern hatte ich einen neuen Auftrag, bei dem ich einen jungen Mann kennenlernte, der nach der Schule nun ins Berufsleben startet. Er erklärte mir, dass er eine Lernschwäche hat und Schwierigkeiten, neues Wissen aufzunehmen und umzusetzen. Und er erzählte unbefangen und offen von seinen Praktikums- und Job-Erfahrungen. Obwohl er sicher nicht den üblichen Leistungsforderungen entspricht, hat er in Jobs Anerkennung, Unterstützung und auch finanzielle Wertschätzung erhalten. Woran das liegt, frage ich ihn. „Hartnäckigkeit“, antwortet er mir und bringt es damit auf den Punkt.

Wenn Du etwas wirklich willst…

Hartnäckigkeit ist die Fähigkeit, nicht aufzugeben. Der junge Mann etwa hat sich nicht einfach nur schriftlich beworben um Praktika und Jobs – er ist stets hingegangen und hat nach „dem Chef“ gefragt. Er hat mit seiner Hartnäckigkeit keine Aufgabe verweigert, auch wenn diese zu schwer für ihn war. Durchhalten und immer sein Bestes geben, das wurde von Kollegen und Chefs registriert und das hat imponiert.

Vielleicht konnte er sich im Getränkegroßhandel nicht merken, in welchen Gängen welche Getränkemarken untergebracht werden, doch mit seiner Hartnäckigkeit fand er Lösungen, um die Kästen an die richtige Stelle zu transportieren. Im Kiosk ließ er sich vom Chef immer wieder zeigen, wie die abverkauften Produkte in Listen eingetragen und nachbestellt werden müssen – so lange, bis er es verstand. All das wird begleitet von einer tiefen Ernsthaftigkeit und Würde. Der junge Mann erscheint wie ein jugendlicher Priester der wertschätzenden Achtsamkeit. Und genau das tut den Menschen um ihn herum gut.

Bewusstsein schafft Realität

Bild von PublicDomainPictures auf Pixabay

Seit vielen Jahren und Jahrzehnten werden in der Quantenphysik Experimente durchgeführt, um zu beweisen, dass unsere Realität in erster Linie aus Energie besteht – und nicht aus Materie. Und noch verrückter: In dieser Energieübertragung wird die wahrgenommene Realität erst dadurch zu Materie, dass sie beobachtet wird. Der Beobachter ist Schöpfer des Beobachteten.

Bewusstsein erschafft Realität – warum?

Deine Energie schafft Deine Realität

Gestern nach dem Kurs wartete ich nachdenklich auf den Bus. Was macht es mit einem Menschen, wenn man ihm sagt „Du kannst das nicht, Du schaffst das nicht, lass das sein?“ Kann er überhaupt in verschiedenen Energien darauf reagieren? Hat er überhaupt eine Wahl? Oder muss er unter einem solchen Urteil verkümmern?

Ich fragte eine Mitwartende. Sie sagte, dass sie über solche Urteile lachen kann, wenn der Sprecher keinen Einfluss auf ihr Leben hat. Auf der Arbeit ist es nur möglich, sich dagegen zu wehren, wenn die Kollegen zu einem stehen. Wäre sie jedoch allein mit dem „Kleinmacher“, dann glaubt sie nicht, dass sie sich abgrenzen oder gar wehren könnte. Dann würde sie dem Urteil nach und nach glauben.

Es ist so entscheidend für unser Lebensglück, dass wir an das Gute glauben – nein, dass wir das Gute erkennen, beobachten, durch unsere Beobachtung erschaffen! Es ist so märchenhaft, mit der gläubig achtsamen Hartnäckigkeit des jungen, kognitiv eingeschränkten Mannes die Welt in sich aufzusaugen, mit all unseren Sinnen. Augen, Ohren, Nase, Tast- und Geschmackssinn.

Es ist so lustvoll, sich mit allem verbunden zu wissen, was um uns ist. Diese „Verliebtheits-Energie“, diese Dankbarkeit dem Leben gegenüber, schafft eine Realität, die es gut mit uns meint. Und der Schlüssel dazu heißt „Hartnäckigkeit“ – einfach immer weitermachen und nicht aufgeben.

(Und dem Negativen die Aufmerksamkeit kompromisslos entziehen 😉)