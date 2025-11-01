Selbstherapie-Methode 1: Die ABC-Liste

Wer bin ich? Was geht in mir vor? Wie komme ich in tiefere Schichten meines Wesens? Wie komme mich meinem innersten Kern auf die Spur? Wir leben in einer Zeit, die sich so rasend schnell entwickelt, dass es für jeden Menschen unabdingbar geworden ist, seelisch/ psychologisch an sich selbst zu arbeiten. Hierfür gibt es verschiedene Methoden: 1. Professionelle Therapien starten wie Psychotherapie, Coaching, pharmazeutische Angebote 2. Heilungswege erkunden: Bücher, Online- und Social-Media-Angebote, Selbsthilfegruppen… 3. ChatGPT als psychologischen Berater einsetzen.

Selbsttherapiemethoden finden, prüfen, anwenden – warum nicht?

1. Was uns an erster Stelle im Wege steht bei der Reinigung unseres Wesens von Krankheiten, ist unsere Sucht nach Autoritäten, die uns von Selbstverantwortung und eigenen Entscheidungen befreien. Ob in der Schule, im Studium, in Ausbildung und Beruf oder in der Familie – der größte Teil der Menschheit folgt dankbar Autoritäten.

2. An zweiter Stelle steht unsere Bequemlichkeit: Wozu sich Minute für Minute disziplinieren und wie ein Sportler anstrengen, wenn es Möglichkeiten gibt, das Quälende, Schmerzende, Erschütternde, Beängstigende und sozial Ungewollte durch Medikamente oder OP’s zu reparieren?

Rote oder blaue Pille? Wer bin ich?

In uns Menschen sind zwei Entscheidungsmöglichkeiten angelegt. Ständig stehen wir vor einer Weggabelung mit zwei Schildern:

1. Ich selbst bin der Schöpfer meines Lebens. Ich bin der Macher, der Schöpfer all dessen, was um mich herum existiert. Das, was mir begegnet, passt grundsätzlich zu mir und meinem Wesen. Der Weg, der mit der Schildaufschrift (Mein Weg) gekennzeichnet ist, ist wild, eng und so verwinkelt, dass wir nicht einmal 100 Meter weit sehen können, wie es danach weitergeht.

Das 2. Schild trägt die Aufschrift: Ich bin das Produkt anderer Mächte meines Lebens. Der Weg (Fremdgesteuert) ist gut ausgebaut, zivilisiert, ausgeleuchtet. Es ist der Weg, der in dem Film Truman Show komödiantisch hervorragend beschrieben wird.

Vom Opfer zum Schöpfer

Es ist schwierig, von der Opfer-Haltung in die Täter-Haltung zu kommen. Es ist schwierig, sich selbst bei allem die Verantwortung zu übergeben. Ich vergleiche schädliche Angewohnheiten und Leiden häufig mit den Leiden eines Heroin-Abhängigen, der sich nur deshalb nach Entzug sehnt, weil die Auswirkungen seiner Sucht quälender sind als der Profit, den er durch die Spritzen erhält.

Würden die Drogen-Kicks durch die Krankenkasse finanziert, gäbe es für die allermeisten Junkies keinen Grund, mit der Sucht aufzuhören, solange sie nicht körperlich erkranken. Nicht die Sehnsucht nach Selbstbestimmung führt zu einer Lebens-Änderung – sondern die Sehnsucht danach, den Schmerz, die Angst oder die Verelendung (durch finanzielle Probleme, Krankheiten, soziale Ausgrenzung) weg haben zu wollen.

Methode 1: Das ABC-Kalendarium nach Birkenbihl

Ein erster Schritt, um die eigene Motivation bei Zielen zu erkennen: das ABC-Kalendarium nach Birkenbihl. Hier ein Beispiel aus meiner eigenen täglichen „Selbsttherapie“

Vor wenigen Tagen in der Schreibwerkstatt wurden wir beim Start des neuen Kurs-Abschnitts zu unseren Zielen befragt. Ich antwortete: „In diesem Kurs-Abschnitt ist mein Thema ‚Kampf‘. Ich werde mich in meinen Geschichten und anderen Text-Formen dem Thema Kampf widmen.

Unsere Kursleiterin erklärte anschließend den Neuen im Kurs, wie man sich durch die ABC-Methode auf den Schreibprozess vorbereiten kann. Sie nahm mein Thema „Kampf“ auf und begann: Arschloch, Betrug…“ Ich war entsetzt! Ich wollte doch nicht gegen etwas kämpfen, ich will für etwas kämpfen!

Also erstellte ich meine eigene ABC-Liste zum Thema Kampf und zeigte sie am folgenden Tag meinem Klienten, der mich seit Wochen in das Universum der Marvel-Helden führt und mir erklärt, was die Filme, die ich zuvor langweilig fand, zu bedeuten haben.

Ich legte ihm meine ausgefüllte ABC-Liste vor und bat ihn, mir zu erklären, welcher Avengers-Typ ICH wohl bin. Er las die Liste aufmerksam durch und kam eindeutig zu dem Schluss „Iron Man“. Ich war empört, Iron Man, dieser steinreiche, arrogante Möchtegern-Held! Doch mein wunderbarer Klient erklärte mir die Schlüssigkeit seiner Analyse und ich merkte, dass ich Iron Man nie leiden konnte, gerade WEIL er mir so ähnlich ist! Eigensinnig, treuloser Vagabund, selbstverliebt – und doch ist er wie ich gutmütig und offen.

Hiermit empfehle ich Euch die ABC-Methode. Was ist Euer Thema gerade? Woran wollt Ihr arbeiten? Welches Ansinnen würdet Ihr einer Autorität beschreiben, von der Ihr Hilfe erwartet? Was wollt Ihr in Eurem Leben verändern?

Die ABC-Liste (im Anhang in Word)

Lasst Euch ruhig Zeit damit. Die Buchstaben C und Q sind nur manchmal bezwingbar, doch es lohnt sich, ihnen eine Chance zu geben und ein wenig zu grübeln wie bei Stadt,Land, Fluss. X und Y sind sinnlos. Das sehr Ihr, wenn Ihr bei Google fragt, welche Wörter im Deutschen mit X oder Y beginnen. Eigentlich nur Xylofon und Yoga. Überspringt sie einfach. Ihr könnt stattdessen auch ein Smiley einfügen, das bei X/Y Eure derzeitige Stimmung beschreibt.

Dies ist der erste Schritt zur Selbstheilung – übrigens gibt es keine Alternative zur Selbstheilung. Zwar können Therapien hervorragende Begleitung zur Bereitschaft und Methodik der Selbstheilung sein – doch der eigentliche Weg führt immer über den Weg. Ich fange an zu verstehen:

„Ich bin Schöpfer meines Lebens“.