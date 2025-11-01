1. November 2025

Schöpfer meines Lebens – Selbsttherapie Methode 1: ABC-Liste #podcast

Silvester vor drei Jahren habe ich beschlossen, täglich beim Frühstück etwas aufzuschreiben. Mit Smartphone und Google-Notizen ist das kein Problem. Ich frühstücke – und zur dritten Tasse Kaffee zücke ich mein Smartphone, lege die Füße hoch und genieße es, mit meinen inneren „Therapeuten“ zu sprechen. Manchmal analysiere ich ein Ereignis vom gestrigen Tag, manchmal unterhalte ich mich mit Gott persönlich, manchmal überlege ich eine Strategie für eine menschliche Begegnung, die ich an diesem Tag haben werde. Heute erzähle ich, welchen Wert dabei ABC-Listen haben – und wie man sich selbst über diese Technik auf die Spur kommen kann.

Hier mein SteadyNews-Beitrag zum Thema – mit Download der ABC-Liste in word

Eva’s Geständnisse vom 1. November 2025

