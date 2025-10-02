Studie: Islam schnellstwachsende Religionsgemeinschaft der Welt

(Quelle: pewresearch Juni 2025) Der Anteil der Muslime ist in den vergangenen fünfzehn Jahren weltweit um 1,8 Prozent auf 25,6 Prozent gestiegen. Das Christentum sank im gleichen Zeitraum um 1,8 Prozentpunkte auf 28,8 Prozent. Die Gruppe der Religionslosen sind die drittstärkste Gemeinschaft mit weltweit 1,9 Milliarden Menschen.

Weitere Zahlen

Muslime sind die jüngste Bevölkerungsgruppe unter den weltweiten Glaubensgemeinschaften. Am stärksten gewachsen ist der Anteil der Muslime in Nordamerika. Es folgen die Regionen Subsahara-Afrika und der asiatisch-pazifische Raum. In Europa stieg der Anteil der Muslime zwischen 2010 und 2020 leicht an. Die Zunahme ist vor Allem auf die Aufnahme von Geflüchteten aus mehrheitlich muslimischen Ländern zurückzuführen. Das Medianalter der Muslime in Europa beträgt 34 Jahre.

Ein Drittel aller Muslime leben in Indonesien, Pakistan und Indien. Insgesamt ist der Anstieg der muslimischen Weltbevölkerung der Studie nach auf eine überdurchschnittliche starke Geburtenrate zurückzuführen.

islamiq.de vom 10. Juni 2025 – Neue Studie zeigt: Anteil der Muslime weltweit steigt