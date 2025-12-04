4. Dezember 2025

Test: Wie glücklich bin ich?

Lässt sich Glück anhand eines Tests messen? In den letzten Tagen habe ich viele Tests zum Thema suprobiert, doch nur dieser hier, den ich verlinkt habe, konnte meinen Ansprüchen genügen. In den meisten Tests wird vorausgesetzt, dass alle Menschen über vergelichbare Kriterien in ihrem Glück gemessen werden können: Gute, stabile Partnerschaften, ein verlässliches Familiengeschehen, zufriedenstellende Wunscherfüllungen, das Leben als zuverlässiger Garant für ideale Lebensbedingungen (wie bei diesem Test von therapie.de). Der Test, den ich schließlich auswählte, enthält Fragen zu verschiedenen Lebensbereichen: Vom Allgemeinen/ Finanzen über die Arbeitssituation, dann zum Status „Zweierbeziehung“ und Single, zu Freundschaften, dem eigenen Charakter/ wie gut als Mensch bin ich/ wie gut kann ich mich abgrenzen – und als Letztes die beiden Bereiche Psyche/ Mentales und Gesundheit.

Link zum Selbstest:
Bin ich glücklich? Test über Zufriedenheit und 5 Tipps, um glücklich zu werden

Test mit fünf Tipps, um glücklich zu werden

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

