Test: Wie glücklich bin ich?

Lässt sich Glück anhand eines Tests messen? In den letzten Tagen habe ich viele Tests zum Thema suprobiert, doch nur dieser hier, den ich verlinkt habe, konnte meinen Ansprüchen genügen. In den meisten Tests wird vorausgesetzt, dass alle Menschen über vergelichbare Kriterien in ihrem Glück gemessen werden können: Gute, stabile Partnerschaften, ein verlässliches Familiengeschehen, zufriedenstellende Wunscherfüllungen, das Leben als zuverlässiger Garant für ideale Lebensbedingungen (wie bei diesem Test von therapie.de). Der Test, den ich schließlich auswählte, enthält Fragen zu verschiedenen Lebensbereichen: Vom Allgemeinen/ Finanzen über die Arbeitssituation, dann zum Status „Zweierbeziehung“ und Single, zu Freundschaften, dem eigenen Charakter/ wie gut als Mensch bin ich/ wie gut kann ich mich abgrenzen – und als Letztes die beiden Bereiche Psyche/ Mentales und Gesundheit.

Test mit fünf Tipps, um glücklich zu werden