Deutschlandticket: Bei der Deutsche Bahn oder beim Verkehrsverbund abonnieren?

Heute ging ich zu meinem regionalen Anbieter (Verkehrsverbund der Region, in der ich wohne), um die Bestätigung abzugeben, dass ich bereit bin, die Preiserhöhung von 5 Euro für 2026 zu akzeptieren und ein neues Jahresticket zu abonnieren. Die Service-Dame antwortete fast verzweifelt: „Jeden Tag kommen 10 bis 20 Kunden, die denken, ihr Deutschlandticket sei automatisch gekündigt zum 31. Dezember. Bei den Verkehrsverbünden braucht man nicht aktiv etwas tun – da läuft es automatisch weiter. Jeden Dezember haben wir dasselbe Problem. Nur Kunden der Deutschen Bahn müssen ihr Deutschlandticket Jahr für Jahr erneuern bei Preiserhöhungen.“ Ich war überrascht und fragte nach: „Könnte ich auch einen QR-Code aufs Smartphone von Ihnen bekommen? Ich habe nur die physische Chipcard“. „Nein, das geht nicht beides. Unsere Kunden erhalten die physische Version, bei der Deutschen Bahn gibt es nur den digitale QR-Code in der App.“

Anschließend habe ich mich zu Hause umgehend schlau gemacht. Tatsächlich müssen alle Deutschlandticket-Abonnenten, die das Abonnement über die Webseite oder App der Deutschen Bahn gekauft haben und bis zum 30. November die Preiserhöhung nicht schriftlich bestätigt haben, nun rechtzeitig ein neues Abonnement für 2026 abschließen, um nicht aus Versehen Anfang Januar 2026 schwarzzufahren.

Und auch das ist korrekt: Bei der Deutschen Bahn gibt es das Deutschlandticket nur digital als QR-Code, bei den regionalen Anbietern entweder als physische Chipkarte oder auch digital. Die regionalen Anbieter werden unter der Bezeichnung „Verkehrsverbünde“ geführt.

Verkehrsverbünde/ Regionale Anbieter im ÖPNV

Verkehrsverbünde wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) oder der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) integrieren Busse, Straßenbahnen und oft Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Zonen- oder Wabentarifen. Bundesländer wie Berlin/Brandenburg (VBB), Hessen (RMV, NVV) oder NRW sind nahezu vollständig abgedeckt, während Bayern oder Niedersachsen Lücken aufweisen. Ergänzt wird dies bundesweit durch das Deutschlandticket, das seit 2023 in fast allen Verbünden gilt, ohne die regionalen Strukturen zu ersetzen.

Hier ein grafischer Überblick über die Unterschiede, ob man das Deutschlandticket bei der Deutschen Bahn abonniert oder bei Verkehrsverbünden