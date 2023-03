Warum Humor Männer so attraktiv macht

Fragt man Frauen, wie ihr Traummann geschaffen sein sollte, kommt neben „groß“ und „sportlich“ auch sehr häufig „Humor“. Sie sehnen sich nach einem Mann, der sie zum Lachen bringen kann. Man bedenke den Unterschied: Sie wünschen sich nicht in erster Linie einen Mann, der gerne und viel lacht, sondern einen Mann, der sie zu Lachen bringt. Ich vermute, dass auch viele Männer sich eine Frau wünschen, die über ihre Witze lacht.

Das Geheimnis vom passenden Humor

Wenn ich mit einem Menschen zusammentreffe, mit dem ich über dieselben Dinge lache, ist das ein wundervolles Erkennungszeichen. „Wir sind aus einem Holz geschnitzt“. Um über dieselben Dinge zu lachen, müssen schließlich ähnliche Bilder im Kopf entstehen.

Häufig ist es viel leichter, mit Menschen des eigenen Geschlechts solche Übereinstimmungen zu finden. Da reichen manchmal schon einzelne Wörter oder gar ein Augenrollen, um in Lachen auszubrechen. Man versteht sich in Jungen- oder Mädchencliquen blind. Kommt ein fülliges Mädchen mit freiem Bauch des Weges, stupsen sich manchmal Freundinnen an und brechen in Lachen aus, weil sie ähnliche Bewertungen um Kopf formen „Wie kann man sich nur so anziehen!“. Man verbündet sich und fühlt sich überlegen, wenn man über jemanden lachen kann. Allein funktioniert das nicht. Da ärgert man sich zwar über das unvorteilhaft gekleidete Mädchen, aber man lacht nicht.

Ich wünsche mir einen Mann mit Humor

Welche Art von Humor wünscht sich nun eine Frau von ihrem Traummann? Wohl kaum den gleichen wie von der besten Freundin, mit der man über andere Leute lacht. Man wünscht sich einen attraktiven Humor, einen flirtenden Humor, einen werbenden Humor, einen Humor, der die Angebetete stärkt, entspannt, glücklich macht. Einen Humor, der auf der einen Seite charmante Überlegenheit zeigt – und auf der anderen Seite das freiwillige Unterwerfen des Löwen unter das Weibliche, Verführerische.

Es ist wunderschön, so einen Mann zu finden, der die wahre Schönheit der Geliebten erkennt und in Poesie verwandelt. Dessen Augen blitzen, wenn sie in seiner Nähe ist, der alles tut, um sie zum Lachen zu bringen. Weil sie so vollkommen ist, so schön, so anbetungswürdig.

Ich wünsche jungen Menschen, die auf der Suche sind nach der großen Liebe, dass sie diesen Zauber erfahren dürfen, jenseits aller Vernunft, jenseits aller materiellen Vorteile. Dieses Erkennen im gemeinsamen Lachen, wenn Topf und Deckel sich gefunden haben, ist ein Zeichen von Verliebt sein. Egal, worüber beide lachen, Hauptsache, zwei Individuen erkennen sich am Humor. Der Mann erkennt, wie wichtig ihm diese Frau ist – und die Frau erkennt, wie wichtig sie diesem Mann ist. Voll romantisch. Lachen ist ein Geheimnis. Lachen ist das Erkennungszeichen dafür, ob Menschen „ähnlich ticken“. Viel Glück!